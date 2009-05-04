به گزارش خبرگزاری مهر، پس از بررسی همه جانبه تخلفات برخی از افراد و مسئولان سابق در مجموعه مرغوبکار توسط واحد حقوقی باشگاه استقلال با تنظیم یک شکایت نامه رسمی کلیه مستندات به دادسرای عمومی انقلاب ارسال شد.

بخشی از این تخلفات شامل مسائل مالی، رویه های غیرقانونی، حیف و میل اموال و سوءاستفاده از امکانات این مجموعه در جهت برداشت های شخصی بوده است.

قرار است این پرونده از سوی باشگاه استقلال به صورت جدی و پیگیرانه تحت تعقیب و شکایت قرار بگیرد. باشگاه استقلال خواهان تمامی حقوق از دست رفته خود در این پرونده است.

