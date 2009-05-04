به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، استاندار خراسان رضوی ظهر دوشنبه در دومین سمینار مترو پلیس جهان به میزبانی مشهد افزود: دومین دوره آموزشی اعضای مترو پلیس جهان بر وجود ظرفیت ها و پتانسیل های بالای این شهر صحه می گذارد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: مشارکت فعال این کلانشهر در عرصه جهانی باعث شد که در سال 2008 در سیدنی استرالیا این شهر به عنوان یکی از مراکز آموزش مترو پلیس در جهان معرفی شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز مهمترین مراکز پژوهشی و بنگاههای اقتصادی در کانونی به نام شهرها شکل می گیرد و مترو پلیس با هدف ارتقاء کیفیت خدمات شهری به شهروندان جهان فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه شهرها به تعداد ساکنان خود پیچیدگی در مدیریت ایجاد می کند، افزود: اداره شهرها یکی از مسائل عمده امور هر شهر می شود و در این راستا تحقق همکاری بین المللی و تبادل اطلاعات ضروری به نظر می رسد.

محمدی زاده اذعان داشت: مهاجرت، فقر، حاشیه نشینی، تضاد فرهنگی، نابرابری اقتصادی از جمله عواملی است که در همه شهرها احساس می شود در این خصوص تنها ظرفیت های محلی و ملی جوابگو نخواهد بود.

وی مترو پلیس را شاهراهی امن به منظور مبادله تجربیات متخصصین شهری جهان معرفی کرد و افزود: تعامل اعضای این شبکه ضمانت و تخفیفی در جهت حل مشکلات شهری کشورهای جهان خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به نفوذ فکری، فرهنگی مردم ایران تا آسیای میانه و شبه قاره هند به طور محسوسی پیش رفته است، افزود: بی تردید انتخاب مشهد به عنوان دومین مرکز آموزش کلانشهرهای جهان مهر افتخاری بر پیشانی نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.