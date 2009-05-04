به گزارش خبرگزاری مهر ، پل امبا ابسوله معاون نخست وزیر و وزیر فرهنگ گابن با منوچهر متکی وزیرامورخارجه کشورمان پیرامون مسائل دوجانبه بحث و تبادل نظر کرد.

متکی دراین دیدار با اشاره به مناسبات دوجانبه دو کشور گفت: مناسبات دو کشور همواره صمیمی و اراده سیاسی بر تعمیق مناسبات فیمابین استوار بوده است .

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با تبیین نقش پیوندهای فرهنگی دو کشور بر دیگر مناسبات فیمابین اظهار داشت: همکاری های فرهنگی زمینه ساز مناسبات اقتصادی و دیگر زمینه ها است.

وی افزود: مبارزات مردم آفریقا در برابر استعمارگران و همگرایی کشورهای آفریقایی و شکل گیری اتحادیه آفریقا ، مولفه ها و موفقیت های جدید برای توسعه واقعی آفریقا بشمار می آید.

متکی با تشریح زمینه های رویکردهای ناعادلانه قدرتهای سلطه گر در استثمار آفریقا اظهار داشت: متاسفانه قدرتهای سلطه گر عمدتا در آفریقا به دنبال منافع کلان و یکسویه خود هستند و منافع آفریقائیان را نادیده می گیرند.

وزیرامورخارجه با اشاره به زمینه های همکاری های دو کشور اظهار داشت: تبادل هیئت های فرهنگی و حضور پیمانکاران فنی و مهندسی و توانایی مهندسان ایرانی در سدسازی و ایجاد شبکه های انرژی و کالاهای مرغوب بازرگانی جمهوری اسلامی می تواند از جمله زمینه های جدیدی برای مراودات ایران و گابن باشد.

متکی با اشاره به نقش فرهنگ ها در توسعه مناسبات کشورها اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به مسائل فرهنگی به عنوان بستر اصلی دیگر مناسبات کشورها، اهمیت زیادی قائل است و در اجلاس غیر متعهدها پیرامون حقوق بشر و تنوع فرهنگی در سال گذشته، مقرر شد جمهوری اسلامی ایران مرکز منطقه ای حقوق بشر و تنوع فرهنگی باشد.

ابسوله معاون نخست وزیر و وزیر فرهنگ گابن با اشاره به مناسبات فیمابین اظهار داشت: مقامات عالیه گابن علاقمند به تعمیق مناسبات دو کشور هستند و اراده جدی برای تحرک بخشیدن به مراودات فرهنگی و اقتصادی دو کشور دارند.

معاون نخست وزیر و وزیر فرهنگ گابن با تبیین نقش فرهنگ در توسعه انسانی و تمدنی کشورها اظهار داشت: حفظ فرهنگ بومی کشورها و عدم تاثیر پذیری از فرهنگ وارداتی انحصاری سلطه گران خارجی می تواند موجب رشد استقلال کشورها شود.

وی افزود: ما در مقطعی حضرت امام خمینی در پاریس تبعید بودند به شدت تحت تاثیر افکار و فرهنگ ناشی از رهنمودهای ایشان قرار گرفتیم چرا که وی درس استقلال واقعی را به ملت ها آموخت.