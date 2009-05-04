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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۰۶

متکی در دیدار مقام گابنی؛

مقامات ایران و گابن همه جانبه بودن مناسبات دوکشور را ضروری می‌دانند

مقامات ایران و گابن همه جانبه بودن مناسبات دوکشور را ضروری می‌دانند

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار معاون نخست وزیر گابن تاکید کرد که مقامات دو کشور همه جانبه بودن مناسبات را یک ضرورت می دانند و ما امیدواریم این مهم از طریق رایزنی های جاری، ظرفیت های جدیدی را ایجاد نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر ، پل امبا ابسوله معاون نخست وزیر و وزیر فرهنگ گابن با منوچهر متکی وزیرامورخارجه کشورمان پیرامون مسائل دوجانبه بحث و تبادل نظر کرد.

متکی دراین دیدار با اشاره به مناسبات دوجانبه دو کشور گفت: مناسبات دو کشور همواره صمیمی  و اراده سیاسی بر تعمیق مناسبات فیمابین استوار بوده است .

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با تبیین نقش پیوندهای فرهنگی دو کشور بر دیگر مناسبات فیمابین اظهار داشت: همکاری های فرهنگی زمینه ساز مناسبات اقتصادی و دیگر زمینه ها است.

وی افزود: مبارزات مردم آفریقا در برابر استعمارگران و همگرایی کشورهای آفریقایی و شکل گیری اتحادیه آفریقا ، مولفه ها و موفقیت های جدید برای توسعه واقعی آفریقا بشمار می آید.

متکی با تشریح زمینه های رویکردهای ناعادلانه قدرتهای سلطه گر در استثمار آفریقا اظهار داشت: متاسفانه قدرتهای سلطه گر عمدتا در آفریقا به دنبال منافع کلان و یکسویه خود هستند و منافع آفریقائیان را نادیده می گیرند.

وزیرامورخارجه با اشاره به زمینه های همکاری های دو کشور اظهار داشت: تبادل هیئت های فرهنگی و حضور پیمانکاران فنی و مهندسی و توانایی مهندسان ایرانی در سدسازی و ایجاد شبکه های انرژی و کالاهای مرغوب بازرگانی جمهوری اسلامی می تواند از جمله زمینه های جدیدی برای مراودات ایران و گابن باشد.

متکی با اشاره به نقش فرهنگ ها در توسعه مناسبات کشورها اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به مسائل فرهنگی به عنوان بستر اصلی دیگر مناسبات کشورها، اهمیت زیادی قائل است و در اجلاس غیر متعهدها پیرامون حقوق بشر و تنوع فرهنگی در سال گذشته، مقرر شد جمهوری اسلامی ایران مرکز منطقه ای حقوق بشر و تنوع فرهنگی باشد.

ابسوله معاون نخست وزیر و وزیر فرهنگ گابن با اشاره به مناسبات فیمابین اظهار داشت: مقامات عالیه گابن علاقمند به تعمیق مناسبات دو کشور هستند و اراده جدی برای تحرک بخشیدن به مراودات فرهنگی و اقتصادی دو کشور دارند.

معاون نخست وزیر و وزیر فرهنگ گابن با تبیین نقش فرهنگ در توسعه انسانی و تمدنی کشورها اظهار داشت: حفظ فرهنگ بومی کشورها و عدم تاثیر پذیری از فرهنگ وارداتی انحصاری سلطه گران خارجی می تواند موجب رشد استقلال کشورها شود.

وی افزود: ما در مقطعی حضرت امام خمینی در پاریس تبعید بودند به شدت تحت تاثیر افکار و فرهنگ ناشی از رهنمودهای ایشان قرار گرفتیم چرا که وی درس استقلال واقعی را به ملت ها آموخت.

کد مطلب 872422

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