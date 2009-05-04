به گزارش خبرگزاری مهر، مدارک ثبت نام اینترنتی آزمون دوره‌ های کاردانی نظام جدید آموزشکده‌ های فنی و حرفه‌ ای در روزهای سه شنبه 15، چهارشنبه 16 و پنجشنبه 17 اردیبهشت 88 منحصرا در باجه ‌های مرکزی شهرستانهای مختلف کشور توزیع می ‌شود.

همچنین مدارک ثبت ‌نامی در شهرستان تهران منحصرا در مناطق پستی 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18 و 19 توزیع می ‌شود.

ضمنا داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون مذکور که کارت اعتباری ثبت‌ نام اینترنتی را تا تاریخ 17 اردیبهشت 88 دریافت می ‌کنند، می ‌توانند تا ساعت 24 روز پنج شنبه 17 اردیبهشت 88 با مراجعه به نشانی پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور www.sanjesh.org نسبت به ثبت ‌نام اینترنتی در آزمون مذکور اقدام کنند.