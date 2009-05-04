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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۳۳

AFC اعلام کرد :

نتایج الشارجه از گروه B لیگ قهرمانان حذف شد/ ادامه رقابتها با سه تیم

نتایج الشارجه از گروه B لیگ قهرمانان حذف شد/ ادامه رقابتها با سه تیم

کنفدراسیون فوتبال آسیا با قبول درخواست تیم فوتبال الشارجه برای کناره گیری از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، رسما اعلام کرد نتایج این تیم از گروه B مسابقات حذف خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال کناره گیری تیم فوتبال الشارجه از ادامه حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، AFC عصر امروز (دوشنبه) رسما اعلام کرد نتایج تمام دیدارهای این تیم در فصل جاری مسابقات لیگ قهرمانان حذف خواهد شد.

مقامات کنفدراسیون فوتبال آسیا و لیگ حرفه ای AFC با تاکید بر اینکه مطابق قانون با باشگاه الشارجه برخورد خواهد شد، اعلام کردند با انصراف این تیم اماراتی رقابت در گروه B لیگ قهرمانان با حضور سه تیم دنبال می شود.

بدین ترتیب و با کناره گذاشتن تیم الشارجه از گروه B لیگ قهرمانان آسیا و حذف نتایج دیدارهای این تیم با تیم‌های الشباب عربستان، پرسپولیس ایران و الغرافه قطر جدول رده بندی این گروه به شرح زیر درآمد:

1- الشباب عربستان 4 امتیاز- تفاضل گل 2+، 2- پرسپولیس ایران 4 امتیاز- تفاضل گل 2-، 3- الغرافه قطر 3 امتیاز.

کد مطلب 872426

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