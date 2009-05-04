به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پی بازدید علی طاهری مطلق معاون وزیر راه و ترابری از آخرین مراحل ساخت بندر پتروشیمی پارس، مجوز بهره برداری از اسکله های تکمیل شده این بندر به نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی صادر شد.

پس از صدور این مجوز، از سوی سازمان بنادر و دریا نوردی تاکید شده که با توجه به اشتغالزا و خطرناک بودن بخش اعظم محصولات صادراتی پتروشیمی، حداقل 2 فروند شناور یدکش آتشخوار همواره در حوضچه بندر پتروشیمی پارس مستقر شود.

همچنین با توجه به ساخت مرکز کنترل ترافیک بندر پتروشیمی پارس تقاضا شده تا سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به تامین تجهیزات این مرکز کنترل اقدام کند که در این رابطه مقرر شد تا پایان اردیبهشت ماه تجهیزات مرکز کنترل ترافیک در این بندر صادراتی تامین و نصب شوند.

از سوی دیگر با توجه به اهمیت استقرار شناور تجسس و نجات در بندر پتروشیمی پارس مقرر شد حداقل یک دستگاه شناور تجسس و نجات در بندر پارس مستقر شود.

با توجه به کنوانسیونهای بین المللی توافق شد سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به طور مشترک نسبت به تهیه طرح تامین تجهیزات مقابله با آلودگی مواد شیمیایی اقدام کنند.

بندر صادراتی پارس با در اختیار داشتن 15 اسکله با ظرفیتی حدود 30 میلیون تن پس از بنادر بوستون آمریکا و آنتورپ بلژیک، یکی از بزرگترین بنادر پتروشیمی جهان است.

در این بندر امکان پهلوگیری همزمان 15 فروند کشتی با ظرفیت 7 تا 70 هزار تن وجود دارد. ظرفیت اسکله‌های مخصوص بارگیری مایعات، آروماتیک‌ و گازهای این بندر صادراتی، بالغ بر 25 میلیون تن و ظرفیت اسکله های مخصوص بارگیری جامدات آن نزدیک به 5 میلیون تن است.

هدف از ایجاد بندر پتروشیمی پارس، صدور حدود 30 میلیون تن از انواع محصولات پتروشیمی، همچنین صدور برخی از محصولات گازی تولید شده در فازهای پارس جنوبی است.