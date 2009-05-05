شبکه اینترانت حوزه های علمیه کشور راه اندازی می شود

حجت الاسلام محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال جاری، شبکه یکپارچه اینترانت حوزه های علمیه برادران شامل تمامی مدارس، مناطق و مرکز مدیریت در حوزه های علمیه راه اندازی می شود.

دبیر شورای فناوری اطلاعات شورای عالی حوزه علمیه قم افزود: با توجه به راه اندازی شبکه اینترانت حوزه های علمیه خواهران در سال گذشته، در سال آینده شبکه یکپارچه اینترانت حوزه های علمیه کشور با اتصال شبکه حوزه های علمیه خواهران، حوزه های علمیه برادران و شورای عالی حوزه ایجاد خواهد شد.

وی افزود: با رویکرد جدیدی که به حوزه فناوری ایجاد شده است امسال بخش قابل توجهی از بودجه های مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و برادران به موضوع "فعالیتهای تحول آفرین در حوزه فناوری اطلاعات" اختصاص یافته است که به منظور تدوین پیشنهادهای مناسب، جلسه مشترکی با حضور نمایندگان معاونین حوزه علمیه و شورای فناوری روز گذشته تشکیل شد.