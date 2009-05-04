تجاوز هواپیماهای جنگی و جاسوسی رژیم اسرائیل به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، ارتش لبنان در نخستین بیانیه خود اعلام کرد : یک فروند هواپیمای جاسوسی دشمن اسرائیلی روز گذشته با نقض حاکمیت لبنان از فراز منطقه الناقوره وارد کشور شد و پس از لحظاتی پرواز بر مناطق جنوبی به مناطق اشغالی بازگشت.

در بیانیه دوم ارتش لبنان آمده است : دو فروند هواپیمای جنگی دشمن اسرائیلی پیش از ظهر امروز به حریم هوایی لبنان تجاوز کردند و از فراز منطقه رمیش به سمت شمال حرکت کردند و در مناطق مختلف لبنان به پرواز درآمدند و سپس به جنوب بازگشتند و از منطقه علما الشعب به سمت مناطق اشغالی پرواز کردند.



پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز شهرها و روستاهای لبنان، قطعنامه 1701 شورای امنیت را آشکارا نقض می کند؛ این قطعنامه در آگوست 2006 به جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان که به پیروزی مقاومت منجر شد، پایان داد.

سازمان ملل متحد بارها از رژیم صهیونیستی خواسته است به این اقدامات غیرقانونی خود پایان دهد، اما این رژیم با بی اعتنایی به این درخواستها همچنان به نقض حاکمیت لبنان ادامه می دهد.

رئیس جمهوری لبنان با اشاره به نقض مکرر قطعنامه 1701 توسط رژیم صهیونیستی و تجاوزات مستمر این رژیم به حریم هوایی و دریایی لبنان به ویژه جاسوسی در این کشور در پی کشف چندین شبکه جاسوسی وابسته به این رژیم در لبنان، تاکید کرده است رژیم اسرائیل بزرگترین خطر و تهدید برای لبنان است.