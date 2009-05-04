به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد اشرف گنجویی ظهر دوشنبه در دوره آموزشی امداد و نجات در بهزیستی کرمان اظهار داشت: بهترین راه حل برای کاهش خسارات مالی و جانی زمین لرزه پیشگیری از وقوع سوانح در حوادث طبیعی است.

وی تصریح کرد: در زمین لرزه بم علاوه بر کشته شدن هزاران نفر خسارات سنگین مالی نیز به جای ماند، به طوریکه با وجود هزینه ای معادل 2 سال بودجه عمرانی استان کرمان و گذشت چندین سال بازسازی این شهر به اتمام نرسیده است.

اشرف گنجویی افزود: اگر تدابیر لازم از ابتدا اندیشیده شده بود و اقدامات پیشگیرانه انجام می شد مجبور به پرداخت هزینه های گزاف مالی و جبران ناپذیر جانی نبودیم.

نماینده هلال احمر کرمان اضافه کرد: برای جلوگیری از ضرر و زیانهای حوادث و بلایای طبیعی می بایست ابتدا پیشگیری را سرلوحه کار خود قرار دهیم تا از بروز ضررهای احتمالی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: نقش مردم در زمینه پیشگیری از بروز سوانح بسیار موثر است اما بزرگنمایی در زمینه بروز حوادث و شایعات مختلف موجب بروز آسیب های روانی به بخش زیادی از جامعه می شود.

وی عنوان کرد: راه حل اصلی برای جلوگیری از بروز شایعات و بزرگ نمایی آگاه سازی و آماده سازی جامعه در مقابل حوادث است.