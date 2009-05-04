به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو بعد از ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از معلمان و اساتید نمونه حوزه و دانشگاه که در کرج برگزار شد، اظهار داشت: رد طرحهای مربوط به آموزش و پرورش به بهانه نداشتن توجیه اقتصادی اهانت به جامعه فرهنگی است و از نادیده گرفتن بسیاری از فرهنگیان ناشی می شود.

نماینده کرج ادامه داد: عنوان تحول بنیادین در زمینه بحثهای آموزش و پرورش به کار گرفته می شود که این امر از اهمیت این بخش حکایت می کند و نشان می دهد نباید برای انجام فعالیتهای آموزش و پرورش تنها به توجیه اقتصادی توجه شود.

وی عنوان کرد: برای تحقق تحول یاشده لازم است همه دست اندرکاران و مسئولان ذیربط دست در دست هم دهند و تلاش کنند که امور آموزشی و پرورشی به سمتی رود که تحول بنیادین به بهترین نحو محقق شود.

آجرلو در خصوص ممنوعیت از تدریس توسط اساتید پروازی افزود: لازم است ساز و کارهای لازم برای جلوگیری از استاد پروازی بودن اعضای هیئت علمی فراهم شود تا از این امر به بهترین شکل جلوگیری شود.

نماینده کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس اظهار امیدواری کرد: خروجیهای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در راستای حل مشکلات آموزشی باشد و از این مشکلات بکاهد.

نیاز کرج به استان شدن به صورت علمی اثبات شده است

آجرلو در بخش دیگری از سخنان خود افزود: نیاز کرج به استان شدن به صورت علمی و با عدد و رقم اثبات شده که این اثبات در نتیجه انجام تحقیقات مربوطه محقق شده است.

وی ادامه داد: لازم است به جای متشنج کردن فضا نیازهای جامعه را با کمک عدد و رقم و دلایل مستند و مستدل اثبات و لزوم برآورده کردن این نیازها را برای مسئولان محرز کنیم.

نماینده کرج افزود: در خصوص لزوم ارتقای تشکیلات اداری کرج نیز بررسیهای مختلفی صورت گرفته که نتیجه این بررسیها به حق بودن خواسته استان شدن کرج را ثابت کرده است.

آجرلو عنوان کرد: عوض شدن چند وزیر از عوامل تاخیر در استان شدن کرج بوده و در حال حاضر لایحه مربوط به این امر آماده است.

وی خاطرنشان کرد: نباید تنها نقصها و کمبودهای شهرستان کرج را مد نظر قرار دهیم، بلکه لازم است در کنار توجه به نکات منفی، نکات مثبت و اقدامات مثبت صورت گرفته در این شهرستان را نیز ببینیم و هیچگاه از تلاشهای صورت گرفته در این زمینه غافل نشویم.

هزینه های آموزش و پرورش به عنوان هزینه های جاری قلمداد نشود

در ادامه این مراسم، شهردار کرج نیز اظهار داشت: گاهی هزینه های آموزش و پرورش به عنوان بخشی از هزینه های جاری کشور محسوب می شود، در حالیکه این نگاه غلط است.

سیدمهدی مقدسی ادامه داد: هزینه های مربوط به آموزش و پرورش در واقع سرمایه گذاری برای ارتقای فرهنگی کشور است و هرچه بیشتر به آن توجه شود بهتر است.

وی بیان کرد: برای رشد و توسعه کشور هرقدر که به امور آموزشی و پرورشی پرداخت شود، باز هم کم است، زیرا این امور باعث سربلندی کشور است.

این مسئول افزود: عزت و اعتبار یک کشور به نیروی انسانی آموزش دیده وابسته است و تلاشهای معلمان و اساتید حوزه و دانشگاه در امر تعلیم و تربیت می تواند این نیرو را به بهترین نحو تامین کند.

مقدسی خاطرنشان کرد: انتخاب سالگرد شهادت استاد مطهری برای روز معلم بهترین انتخاب در این زمینه بوده و فرهنگیان باید منش این استاد عالیقدر را الگوی آموزشی و پرورشی خود قرار دهند.

شهردار کرج عنوان کرد:: احیای دیدگاههای والای اسلامی در جامعه ضرورت دارد و در این زمینه فرهنگیان جایگاه تعیین کننده ای دارند.

این مسئول ادامه داد: بسیاری از دیدگاههای متفکران اسلامی با گرفتن یک رنگ و لعاب به عنوان دیدگاههایی جدید در دنیا مطرح می شوند، در حالیکه فراموش می شود که اصل این دیدگاهها از سوی متفکران یادشده مطرح و تنها رنگ و لعابی به آن اضافه شده است.

وی بیان کرد: لازم است فرهنگیان اعم از معلمان و اساتید حوزه و دانشگاه با دیدگاههای زیبای اسلامی به خوبی آشنا باشند و دانش آموزان و دانشجویان را نیز به بهترین نحو با این دیدگاهها آشنا کنند.

شهردار کرج خاطرنشان کرد: رسیدن به رشد و توسعه با شعار صرف محقق نمی شود و لازم است همه دست در دست هم برای رسیدن به این منظور تلاش کنیم.