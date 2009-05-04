به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به منظور آمادگی برای مقابله با همه‌گیر، اجتماعی بیماری آنفلوآنزای خوکی و اتخاذ تدابیر لازم اجرایی، ستاد مقابله با آنفلوآنزا با عضویت علی سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور (رئیس)، امیر منصور برقعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، صادق محصولی، وزیر کشور، کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش و محمد رضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌شود.



بر اساس این مصوبه، تصمیماتی که توسط نمایندگان یاد شده اتخاذ می شود،‌ در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجرا است و با رعایت آیین نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور است.