نمونه دوپینگ 3 بازیکن لیگ برتر منفی اعلام شد/ ابهام در نمونه مشکوک

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال اعلام کرد پاسخ آنالیز نمونه گیری دوپینگ از 3 بازیکن لیگ برتر از سوی باشگاه کلن آلمان منفی اعلام شد.

این کمیته درعین حال تصریح کرد پاسخ بخشی از نمونه های ارسالی مربوط به هفته پایانی مسابقات لیگ برتر ظرف روزهای آینده به ایران ارسال خواهد شد.

آزمایشگاه کلن آلمان با وجود گذشت یک هفته از اطلاعات تکمیلی در خصوص نمونه مشکوک یکی از بازیکنان لیگ برتر هنوز پاسخی در این زمینه به فدراسیون فوتبال ارسال نکرده است.

آزمایشگاه کلن هفته گذشته ازمیان پاسخ 16 نمونه ارسالی بازیکنان لیگ برتر ، یک نمونه را مشکوک به دوپینگ اعلام کرده بود. قرار است این آزمایشگاه ظرف روزهای آینده در این خصوص نیز به اظهار نظر قطعی بپردازد.