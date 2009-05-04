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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۴۶

از سوی آزمایشگاه کلن آلمان؛

نمونه دوپینگ 3 بازیکن لیگ برتر منفی اعلام شد/ ابهام در نمونه مشکوک

نمونه دوپینگ 3 بازیکن لیگ برتر منفی اعلام شد/ ابهام در نمونه مشکوک

در حالی که آزمایشگاه کلن آلمان هنوز پاسخ قطعی در خصوص نمونه مشکوک یکی از بازیکنان فوتبال را اعلام نکرده، پاسخ نمونه گیری دوپینگ از 3 بازیکن دیگر لیگ برتر فوتبال منفی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال اعلام کرد پاسخ آنالیز نمونه گیری دوپینگ از 3 بازیکن لیگ برتر از سوی باشگاه کلن آلمان منفی اعلام شد.

این کمیته درعین حال تصریح کرد پاسخ بخشی از نمونه های ارسالی مربوط به هفته پایانی مسابقات لیگ برتر ظرف روزهای آینده به ایران ارسال خواهد شد.

آزمایشگاه کلن آلمان با وجود گذشت یک هفته از اطلاعات تکمیلی در خصوص نمونه مشکوک یکی از بازیکنان لیگ برتر هنوز پاسخی در این زمینه به فدراسیون فوتبال ارسال نکرده است.

آزمایشگاه کلن هفته گذشته ازمیان پاسخ 16 نمونه ارسالی بازیکنان لیگ برتر ، یک نمونه را مشکوک به دوپینگ اعلام کرده بود. قرار است این آزمایشگاه ظرف روزهای آینده در این خصوص نیز به اظهار نظر قطعی بپردازد.  

کد مطلب 872447

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