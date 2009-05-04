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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۰۳

فتح الله زاده در گفتگو با مهر:

حضورم در صبا صحت ندارد / اگر قرار باشد جای بروم با ملاحی می روم

حضورم در صبا صحت ندارد / اگر قرار باشد جای بروم با ملاحی می روم

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شایعه انتخابش به عنوان مدیرعامل باشگاه صبای قم را تکذیب و برای این تیم در مسابقات پیش رو آرزوی موفقیت کرد.

علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: من ارتباط خوب و دوستانه‌ای با مسئولان باشگاه صبای قم دارم و همانطور که می دانید آقای ملاحی، مدیرعامل باشگاه صبا به من لطف کرده و این تیم را در سفر به عربستان برای رویارویی با الهلال همراهی کردم.

وی در ادامه افزود: به هیچ عنوان بحث حضورم در باشگاه صبای قم مطرح نشده است و خبری که مبنی بر انتخاب من به عنوان مدیرعامل این باشگاه مطرح شده، صحت ندارد. اگر قرار باشد به باشگاهی بروم حتما آقای ملاحی را هم با خودم خواهم برد و هیچ وقت جای ایشان را نمی گیرم.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: بدون شک مدیریت مجموعه صبا همچون گذشته از مدیرعامل این باشگاه حمایت خواهد کرد. من هم به عنوان هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای این باشگاه آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم تیم فوتبال این باشگاه در مسابقات پیش رو موفق باشد.

کد مطلب 872449

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