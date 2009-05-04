ترکیب تیم ملی ووشو جوانان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره رقابتهای ووشوی قهرمانی آسیا در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان از تاریخ 13 لغایت 20 خردادماه سالجاری در ماکائو برگزار خواهد شد.

فدراسیون ووشو عصر امروز(دوشنبه) اعضای تیم ملی را برای حضور در این مسابقات به شرح زیر اعلام کرد:

تیم ملی آقایان(سانشو):

وزن 48- کیلوگرم علیرضا بختیاری

وزن 52- کیلوگرم محمد ترکمن

وزن 56- کیلوگرم علی حسین پور

وزن 60- کیلوگرم اکبر سعیدی

وزن 65- کیلوگرم میلاد قزل سفلو

وزن 70- کیلوگرم جمال دریس مولایی

از 6 وزن مذکور 5 وزن به ماکائو اعزام خواهند شد.

تیم ملی آقایان ( تالو ): رده نونهالان: مهدی مختارپور و امیر حسین سلطانی

رده نوجوانان: طاهر قاسمی و فرشید اسدیان

رده جوانان: از بین رحیم موسوی، محمد علیرضایی و مهدی کلاه نمدی 2 نفر به ماکائو اعزام خواهند شد.

تیم ملی بانوان (سانشو):

وزن 48- کیلوگرم الهه منصوریان

وزن 52- کیلوگرم سونیا شاه محمدی

وزن 60- کیلوگرم صدیقه دریایی

تیم ملی بانوان ( تالو ): رده نونهالان: مهسا دهقان و زهرا نوروزی

رده نوجوانان: مریم عصمتی