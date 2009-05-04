خودکشی پسر 11 ساله نماد ناهنجاری نوجوانان تگزاسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سی‌ان‌ان، روز گذشته جیم هررا 11 ساله پس از بازگشت از مدرسه بدون هیچ سابقه ناهنجاری رفتاری یا مشکل خانوادگی اقدام به خودکشی کرده و آمار خودکشی نوجوانان منطقه آتلانتا تگزاس را در یک ماه گذشته به بیش از ده‌ نفر افزایش داد.

بیشتر این نوجوانان با روش حلق‌آویز کردن خودکشی کرده‌اند.

مادر این پسربچه درباره روز حادثه به پلیس تگزاس گفت: پسرم صبح زود با خنده بر لب به مدرسه رفت و بعد از ظهر در حالیکه که شعر می‌خواند به خانه بازگشت و تنها یک‌ ساعت بعد بود که جسد وی را در اتاقش پیدا کردم.

پلیس و روانشناسان این منطقه خودکشی جیم را نماد ناهنجاری رفتاری همسن‌ و سالهای وی دانستند و متذکر شدند: در چند ماه گذشته نوعی باور غلط در میان جوانان این منطقه رواج پیدا کرده که سبب بروز ناهنجاری رفتاری و گاه خودکشی در بین این قشر شده اما هنوز کارشناسان منبع انتشار این افکار مخرب را پیدا نکرده‌اند.