کارگاه غیرمجاز دچار حریق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وقوع این حادثه ساعت 20 و 24 دقیقه شب گذشته به ستاد فرماندهی آتش‌ نشانی گزارش شد و آتش ‌نشانان ایستگاههای 12 و 65 راهی محل آتش‌ سوزی در کوی مرتضی گرد بزرگراه آزادگان شدند.

با توجه به اینکه این منطقه در محدوده شهرک چهاردانگه جاده ساوه قرار دارد آتش‌نشانان چاردانگه نیز در عملیات مهار آتش مشارکت کردند.

مجید ویلکچی فرمانده آتش ‌نشانان ایستگاه 12 گفت: محل حادثه ساختمان مسکونی در حال ساخت به وسعت 150 متر مربع بود که طبقه هم کف آن بصورت غیر مجاز تبدیل به کارگاه مبل‌سازی شده بود.

وی افزود: هنگام رسیدن آتش‌نشانان دود و شعله‌های زیادی از ساختمان خارج می‌شد و آتش‌نشانان بلافاصله با استفاده از یک رشته لوله آبدهی پر فشار به کانون آتش حمله کردند و در کمتر از نیم ساعت آتش را مهار و آن را کاملاً خاموش کردند.

ویلکچی علت بروز این آتش ‌سوزی را ریزش گدازه‌ های ناشی از جوشکاری بر روی مواد قابل اشتعال از جمله اسفنج اعلام کرد و افزود: این حادثه خوشبختانه هیچ گونه آسیب جانی نداشت اما همه مواد اولیه همچنین تجهیزات و ماشین‌آلات و مصنوعات تولید شده کاملاً در آتش سوخت.

مدیر امور عملیات منطقه 5 سازمان آتش‌نشانی تهران در خصوص وقوع این نوع آتش‌سوزی‌ها گفت: وجود کارگاه‌های غیر مجاز تولیدی مبل یکی از معضلات جنوب غرب تهران است که به علت رعایت نکردن حداقل ضوابط ایمنی در معرض خطر و آتش‌سوزی قرار دارند. این کارگار‌ه‌ها به علت وجود موادی مانند چسب، پارچه و اسفنج و چوب که به شدت اشتعال‌زا هستند همیشه در خطر آتش‌سوزی هستند.

علی‌اصغر عبدی افزود: متاسفانه بی‌توجهی به ضوابط ایمنی و نبود ابتدایی‌ترین تجهیزات ایمنی در این گونه محل‌ها ضمن نابودی سرمایه صاحبان آن جان افراد شاغل در آن را نیز به خطر می‌اندازد.