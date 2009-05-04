"خدمات حداکثری و توسعه مفاهیم قرآنی" شعار نمایشگاه قرآن امسال است

به گزارش خبرگزاری مهر، شعار اصلاح الگوی مصرف در برگزاری نمایشگاه قرآن امسال با جدیت مورد توجه خواهد بود .

نمایشگاه بین المللی قرآن از ابتدا همزمان با ماه مبارک رمضان برگزار می شد اما از پارسال این نمایشگاه قبل از آغاز ماه مبارک آغاز می شود .

محل برگزاری این نمایشگاه نیز تا دوره دوازدهم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود که به دلیل بهره مندی از فضای معنوی مصلای امام خمینی تهران، دسترسی راحت تر علاقمندان به این محل به دلیل وجود مترو و همچنین وسعت آن، از دوره سیزدهم نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در این محل برگزار می شود .