بهره برداری از چاههای غیرمجاز آب در گلستان رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محسن رضایی عصر دوشنبه در کمیته حقوقی این شرکت افزود: بهره برداری بی رویه در فصول زراعی خسارات جبران ناپذیری را به سفره های آب زیرزمینی وارد می کند.

وی اظهار داشت: رعایت حقوق شهروندان در این بخش نیازمند اجرای صحیح قوانین موضوعه بخش آب بوده و با توجه به کاهش شدید پتانسیل آبهای زیرزمینی در استان پیگیری سریع به دعاوی آب الزامی است.

رئیس اداره حقوقی، بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت آب منطقه ای گلستان بیان داشت: رعایت حقوق شهروندان در گرو اجرای صحیح قوانین بخش آب است، زیرا آب سرمایه ای برای همه نسلها است که باید با مدیریت بهینه و جلوگیری از برداشت غیرقانونی، حقوق نسل های بعدی رعایت شود.

رضایی از تمامی دستگاه های قضایی استان خواست در اجرای مفاد ماده 50 قانون توزیع عادلانه آب، به دعاوی مربوطه با فوریت رسیدگی کنند.

وی با بیان اینکه قانون ملی شدن منبع آب در سال 47 تصویب شد، عنوان کرد: از این زمان به بعد حاکمیت بر منابع آبی به عهده دولت گذاشته شد تا متقاضیان پس از مراجعه به ادارات آب و اخذ پروانه بهره برداری نسبت به حفر چاه و بهره برداری از آن اقدام نمایند.



وی یادآور شد: با توجه به اینکه مراحل استحصال آب بسیار سخت و پرهزینه است شهروندان گلستانی باید از این نعمت الهی استفاده بهینه داشته باشند.