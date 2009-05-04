شماره تلفنهای پاسخگویی به سئوالات مربوط به آنفلوآنزای خوکی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی به طور شبانه‌ روزی پاسخگوی سئوالات مردم درخصوص بیماری آنفلوآنزای خوکی هستند.

هموطنان می ‌توانند پرسشهای خود در خصوص این بیماری را با شماره تلفنهای دانشگاه علوم پزشکی تهران 77501267 و 77633361 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 88418444 دانشگاه علوم پزشکی ایران 10-44530609 مطرح نمایند.

همچنین افرادی که به تازگی از طریق مرزهای هوایی وارد کشور شده‌اند در صورت بروز علائم این بیماری می‌توانند مراتب را به شماره‌ تلفنهای اعلام شده گزارش نموده و مراقبتها و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.

وزارت بهداشت، همچنان به مردم توصیه می‌کند که به منظور پیشگیری از این بیماری نکات بهداشتی را رعایت نموده و در هنگام عطسه و یا سرفه از دستمال استفاده کرده و ضمن رعایت فاصله از بیماران، از دست دادن با بیماران خودداری کرده و دستهای خود را با آب و صابون شستشو دهند.

شماره تلفنهای دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در استانهایی که دارای فرودگاه بین‌المللی هستند شامل هرمزگان، اصفهان، شیراز، و آذربایجان شرقی به منظور دسترسی مردم به آخرین اطلاعات و پاسخگویی به سئوالات متعاقباً اعلام خواهد شد.