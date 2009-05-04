  1. استانها
  2. کرمان
۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۲۶

میرحسین موسوی چهارشنبه به کرمان سفر می کند

میرحسین موسوی چهارشنبه به کرمان سفر می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در کرمان گفت: مردم کرمان صبح چهارشنبه میزبان میرحسین موسوی خواهند بود.

محمدرضا نژاد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: میرحسین موسوی در چارچوب سفرهای استانی صبح روز چهارشنبه هفته جاری به کرمان سفر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: خبرهای پخش شده در برخی از سایت های خبری در خصوص لغو این سفر کذب است و سفر روز چهارشنبه به صورت قطعی انجام می شود.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان کرمان افزود: وی پس از ورود به کرمان در گلزار شهداء به مقام شامخ شهداء کرمان ادای احترام خواهد کرد و پس از آن در دانشگاه شهید باهنر کرمان در جمع دانشجویان سخنرانی خواهد کرد.

نژاد حیدری افزود: ساعت 16 روز چهارشنبه نیز در سالن تلاش کرمان دیدار مردمی میرحسین موسوی با مردم استان کرمان انجام خواهد شد.

کد مطلب 872469

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها