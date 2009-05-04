میرحسین موسوی چهارشنبه به کرمان سفر می کند

محمدرضا نژاد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: میرحسین موسوی در چارچوب سفرهای استانی صبح روز چهارشنبه هفته جاری به کرمان سفر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: خبرهای پخش شده در برخی از سایت های خبری در خصوص لغو این سفر کذب است و سفر روز چهارشنبه به صورت قطعی انجام می شود.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان کرمان افزود: وی پس از ورود به کرمان در گلزار شهداء به مقام شامخ شهداء کرمان ادای احترام خواهد کرد و پس از آن در دانشگاه شهید باهنر کرمان در جمع دانشجویان سخنرانی خواهد کرد.

نژاد حیدری افزود: ساعت 16 روز چهارشنبه نیز در سالن تلاش کرمان دیدار مردمی میرحسین موسوی با مردم استان کرمان انجام خواهد شد.