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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۰۳

کشته شدن 21 شهروند افغان و هفت نیروی امنیتی در افغانستان

کشته شدن 21 شهروند افغان و هفت نیروی امنیتی در افغانستان

در ادامه ناآرامی ها در افغانستان،21 غیرنظامی افغان و هفت نیروی امنیتی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"محمد رحیم قرار" شهردار"مهتر لام" در منطقه "لغمان" افغانستان ترور شد.

در این حمله که در محل شهرداری مهترلام انجام شد، شش نفر دیگر نیز کشته و چند نفر از ساکنان این شهر زخمی شدند.

دوازده افغان از جمله چهار زن و دو کودک نیز در ولایت زابل افغانستان بر اثر انفجار بمب جاده ای کشته شده اند.

گزارش دیگری از کشته شدن هفت نیروی امنیتی و دو شهروند افغان در ولایت زابل در حمله طالبان خبر داد. در شرایطی که آمریکا نیروهای خود را در افغانستان افزایش داده، ناآرامی ها و موج خشونت به شدت افزایش یافته است.

کد مطلب 872477

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