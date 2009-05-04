تشکیل کمیته مشترک قضایی کشورهای غیرمتعهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی در جلسه روز دوشنبه مسئولان عالی قضائی با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله مطهری با تشریح دستاوردهای سفر بلاروس گفت: رابطه ما با بلاروس رابطه خوبی است و در این سفر پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک قضایی را مطرح کردیم که این پیشنهاد با استقبال و توجه مقامات بلاروس مواجه شد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه افزود: اگر کشورهای غیرمتعهد موضع مشترک در مباحث حقوق بشری اتخاذ کنند با فعالتر شدن این کشورها تأثیرات موثری به وجود خواهد آمد.
هاشمی شاهرودی در ادامه از امضاء تفاهمنامه مشترک بین دادگستری ایران و بلاروس با حضور ایشان و رئیس دادگاه عالی بلاروس خبر داد.
وی همچنین در ادامه افزود: یاد و خاطره شهید مطهری را باید زنده نگهداشت زیرا ایشان تاثیر فکری و اعتقادی عظیمی بر انقلاب و کشور داشتهاند.
رئیس قوه قضائیه گفت: ایشان یکی از اندیشمندان بزرگ اسلامی در عرصه فرهنگی، سیاسی و مبارزه بودهاند که نقش عظیمی در مدیریت نظام اسلامی داشتهاند و خداوند به ملت ما این توفیق را بدهد که از افکار و نظریهها و اندیشههای ناب اسلامی ایشان بهره بیشتری بگیرند.
