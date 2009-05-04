طرح جامع مدیریت پسماند مشهد در کشور پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، خلیل الله کاظمی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح 2 پروژه بزرگ شهری مشهد افزود: طرح جامع مدیریت پسماند مشهد به تایید وزارت کشور رسیده و این طرح افق روشنی در مقوله پسماند برای آینده مشهد پیش بینی می کند.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد تصریح کرد: کاهش تولید زباله، مدیریت پسماند آموزش و اطلاع رسانی 3 پایه اصلی لحاظ شده در این طرح هستند.

وی با بیان اینکه طی 10 سال اخیر سرانه تولید زباله هر شهروند 50 تا 55 گرم افزایش پیدا کرده است، افزود: تامین ماشین آلات و خدمات موتوری ویژه در این راستا مکمل ابتدایی این طرح تلقی می شوند.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص زباله خشک بالغ بر 12 میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارا هستیم که این مبلغ حدود 350 فرصت شغلی ایجاد نموده است.

در حاشیه این مراسم رئیس سازمان بازیافت خراسان رضوی افزود: افتتاح سکوی تخلیه زباله در مشهد یکی از فعالیت های عمده شهری محسوب می شود.

علی نجفی با بیان اینکه در این پروژه مبلغ 20 میلیارد ریال در بخش ابنیه هزینه شده است، افزود: این مرکز قابلیت تخلیه زباله روزانه 300 تن را داراست که قابلیت افزایش به 500 تن را نیز در بردارد.

وی تصریح کرد: مساحت کلی این پروژه هفت هزار مترمربع است که شامل چهار سکوی پهلوگیری و 210 متر فضای اداری است.

نجفی اذعان داشت: بازکول دیجیتال آن لاین با سازمان از دیگر مشخصه های این پروژه است.

وی در پایان با اشاره به قابلیت های هفت هزار و 200 متر حجم خاک برداری این پروژه افزود: در این پروژه 72 هزار و 500 کیلوگرم آهن آلات استفاده شده است.