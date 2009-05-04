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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۲۷

ثبت نام کرزای برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

ثبت نام کرزای برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

رئیس جمهوری افغانستان امروز رسما برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور ثبت نام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، ثبت نام حامد کرزای در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تغییر معاون اول وی نیز همراه بود.

رئیس جمهوری افغانستان، "قسیم فهیم" وزیر دفاع سابق این کشور را به عنوان معاون اول انتخاب و"عبدالکریم خلیلی" را معاون دوم قرار داد." احمد ضیاء مسعود" برادر" احمد شاه مسعود" تا پیش از این معاون اول کرزای بود. 

کاخ ریاست جمهوری افغانستان، امروز از عزیمت حامد کرزای به واشنگتن برای گفتگو با مقامهای کاخ سفید درباره استراتژی جدید این کشور در منطقه خبر داد.

کرزای در واشنگتن با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان و مقامهای آمریکا در یک نشست سه جانبه شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 872492

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