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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۴۹

صادرات سنتی، بازارهای هدف را از بین می برد

صادرات سنتی، بازارهای هدف را از بین می برد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی با اشاره به اینکه امروزه تولیدکنندگان در امر صادرات به صورت سنتی عمل می‌کنند، گفت: سنتی عمل کردن در صادرات باعث از دست دادن بازارهای هدف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک اصغر عالیخانی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با اعضا هیئت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان مرکزی افزود: با توجه به تجارت جهانی و وجود ابزارهای پیشرفته در امر تجارت و مبادلات تجاری، صادرات سنتی ما را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند.

وی یکی از مشکلات و دغدغه های واحدهای تولیدی استان را تولید محصولات عنوان کرد و گفت: واحدهای تولیدی در صادرات محصولات خود با مشکل مواجه هستند و از آنجا که این واحدها با قواعد تجارت بین ‌المللی آشنایی کافی ندارند، باید به تجار و بازرگانان آموزش لازم در زمینه صادرات داده شود.

وی تصریح کرد: برای رفع این مشکل مرکز آموزش بازرگانی در استان آماده است تا به بازرگانان آموزش های لازم را ارائه کند.

وی با تاکید بر اهمیت صادرات گفت: از آنجا که در عرصه تولید نگاه سازمان صادرات محور نبوده و واحدهای تولیدی در صادرات مشکل دارند، ایجاد تشکل‌های خصوصی قوی و حمایت از ایجاد شرکت‌ های بزرگ صادراتی در قالب هلدینگ و مدیریت صادرات در دستور کار این سازمان قرار دارد.

عالیخانی تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات برای توسعه صادرات غیرنفتی استان را ضروری دانست و گفت: تشکیل این شرکت ها با ایجاد تعامل منطقی با اتاق بازرگانی، اتحادیه صادرکنندگان و سایر تشکل‌های خصوصی موجود محقق می ‌شود.

وی اظهار داشت: استان مرکزی در عرصه تجارت خارجی ظرفیت‌ های بسیار بالایی دارد که باید از این توانمندی‌ها و امکانات موجود بهترین بهره‌ را برد که در این زمینه ایجاد تعامل سازنده بین بخش دولتی و خصوصی باعث افزایش قابلیت‌های استان در عرصه تجارت خارجی می شود.

کد مطلب 872495

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