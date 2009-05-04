صادرات سنتی، بازارهای هدف را از بین می برد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک اصغر عالیخانی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با اعضا هیئت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان مرکزی افزود: با توجه به تجارت جهانی و وجود ابزارهای پیشرفته در امر تجارت و مبادلات تجاری، صادرات سنتی ما را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند.

وی یکی از مشکلات و دغدغه های واحدهای تولیدی استان را تولید محصولات عنوان کرد و گفت: واحدهای تولیدی در صادرات محصولات خود با مشکل مواجه هستند و از آنجا که این واحدها با قواعد تجارت بین ‌المللی آشنایی کافی ندارند، باید به تجار و بازرگانان آموزش لازم در زمینه صادرات داده شود.

وی تصریح کرد: برای رفع این مشکل مرکز آموزش بازرگانی در استان آماده است تا به بازرگانان آموزش های لازم را ارائه کند.

وی با تاکید بر اهمیت صادرات گفت: از آنجا که در عرصه تولید نگاه سازمان صادرات محور نبوده و واحدهای تولیدی در صادرات مشکل دارند، ایجاد تشکل‌های خصوصی قوی و حمایت از ایجاد شرکت‌ های بزرگ صادراتی در قالب هلدینگ و مدیریت صادرات در دستور کار این سازمان قرار دارد.

عالیخانی تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات برای توسعه صادرات غیرنفتی استان را ضروری دانست و گفت: تشکیل این شرکت ها با ایجاد تعامل منطقی با اتاق بازرگانی، اتحادیه صادرکنندگان و سایر تشکل‌های خصوصی موجود محقق می ‌شود.

وی اظهار داشت: استان مرکزی در عرصه تجارت خارجی ظرفیت‌ های بسیار بالایی دارد که باید از این توانمندی‌ها و امکانات موجود بهترین بهره‌ را برد که در این زمینه ایجاد تعامل سازنده بین بخش دولتی و خصوصی باعث افزایش قابلیت‌های استان در عرصه تجارت خارجی می شود.