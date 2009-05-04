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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۹:۱۹

وزیر لبنانی:

نقش ایران را در حمایت از مقاومت ملی لبنان فراموش نمی کنیم

نقش ایران را در حمایت از مقاومت ملی لبنان فراموش نمی کنیم

رهبر دروزی های معارضه لبنان در دیدار با نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مردم لبنان هیچگاه نقش برجسته جمهوری اسلامی ایران را در حمایت از مقاومت ملی لبنان، فراموش نخواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طلال ارسلان ، وزیر ورزش و جوانان لبنان که رهبری دروزی های معارضه لبنان را برعهده دارد ، بعدازظهر دوشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی با سید محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

 در این دیدار ابتدا نایب رئیس مجلس با اشاره به پیوندهای دوستی دو ملت و پیشینه عمیق مناسبات ایران و لبنان بر ضرورت استفاده از ظرفیت های موجود برای همکاری های بیشتر در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی ، علمی و تکنولوژیکی فی مابین دو کشور تاکید کرد.

ابوترابی فرد در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ و تقویت همدلی و یکپارچگی نیروها و گروههای لبنانی در مقابل فشارها و دسیسه های دشمنان لبنان تاکید کرد.

وی با بیان این که پیروزی مردم لبنان در جنگ 33 روزه باعث سرافرازی ملت های منطقه و جهان اسلام شده است ، افزود: اتحاد ارزشمند نیروها و گروههای لبنانی در مقابل دشمنان این ملت عامل پیروزی غرورآفرین و عزت مندانه این کشور است.

وی در همین خصوص تدبیر هوشمندانه سید حسن نصرالله و گروههای مقاومت لبنانی در مقابل دسیسه ها و تفرق افکنی های رژیم صهیونیستی قابل ستایش  دانست.

ابوترابی فرد همچنین با اشاره به رشد اقتدار ملی در سایه وحدت ملی لبنان افزود: امروز لبنان، با حفظ وحدت و اتحاد ملی، جایگاه رفیعی در بین کشورهای منطقه خاورمیانه قرار دارد.

نایب رئیس مجلس با خاطرنشان کردن اقدامات جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از امت اسلامی بویژه مردم لبنان و فلسطین افزود: جمهوری اسلامی ایران همیشه خود را در قبال امت اسلامی مسئول می داند و از هر کمکی به ملل اسلامی که منجر به تعالی و پیشرفت و حفظ آرامش، ثبات و امنیت آنان شود، کوتاهی نمی کند.

در ادامه این ملاقات طلال ارسلان  وزیر ورزش و جوانان لبنان  با قدردانی از حمایت ها و کمک های جمهوری اسلامی ایران از ملت لبنان در طول دوران سخت و دشوار گفت: مقاومت لبنان با اراده قوی و محکم در مقابل هر تجاوزی به این کشور ایستادگی خواهد کرد.

طلال ارسلان در ادامه ابراز امیدواری کرد روابط و مناسبات دو کشور هر چه بیشتر در تمامی عرصه های سیاسی، فرهنگی و علمی گسترش یابد.

کد مطلب 872496

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