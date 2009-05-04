نقش ایران را در حمایت از مقاومت ملی لبنان فراموش نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، طلال ارسلان ، وزیر ورزش و جوانان لبنان که رهبری دروزی های معارضه لبنان را برعهده دارد ، بعدازظهر دوشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی با سید محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ابتدا نایب رئیس مجلس با اشاره به پیوندهای دوستی دو ملت و پیشینه عمیق مناسبات ایران و لبنان بر ضرورت استفاده از ظرفیت های موجود برای همکاری های بیشتر در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی ، علمی و تکنولوژیکی فی مابین دو کشور تاکید کرد.

ابوترابی فرد در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ و تقویت همدلی و یکپارچگی نیروها و گروههای لبنانی در مقابل فشارها و دسیسه های دشمنان لبنان تاکید کرد.

وی با بیان این که پیروزی مردم لبنان در جنگ 33 روزه باعث سرافرازی ملت های منطقه و جهان اسلام شده است ، افزود: اتحاد ارزشمند نیروها و گروههای لبنانی در مقابل دشمنان این ملت عامل پیروزی غرورآفرین و عزت مندانه این کشور است.

وی در همین خصوص تدبیر هوشمندانه سید حسن نصرالله و گروههای مقاومت لبنانی در مقابل دسیسه ها و تفرق افکنی های رژیم صهیونیستی قابل ستایش دانست.

ابوترابی فرد همچنین با اشاره به رشد اقتدار ملی در سایه وحدت ملی لبنان افزود: امروز لبنان، با حفظ وحدت و اتحاد ملی، جایگاه رفیعی در بین کشورهای منطقه خاورمیانه قرار دارد.

نایب رئیس مجلس با خاطرنشان کردن اقدامات جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از امت اسلامی بویژه مردم لبنان و فلسطین افزود: جمهوری اسلامی ایران همیشه خود را در قبال امت اسلامی مسئول می داند و از هر کمکی به ملل اسلامی که منجر به تعالی و پیشرفت و حفظ آرامش، ثبات و امنیت آنان شود، کوتاهی نمی کند.

در ادامه این ملاقات طلال ارسلان وزیر ورزش و جوانان لبنان با قدردانی از حمایت ها و کمک های جمهوری اسلامی ایران از ملت لبنان در طول دوران سخت و دشوار گفت: مقاومت لبنان با اراده قوی و محکم در مقابل هر تجاوزی به این کشور ایستادگی خواهد کرد.

طلال ارسلان در ادامه ابراز امیدواری کرد روابط و مناسبات دو کشور هر چه بیشتر در تمامی عرصه های سیاسی، فرهنگی و علمی گسترش یابد.