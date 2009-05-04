لبنان الگوی مقاومت و پایداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی در دیدار طلال ارسلان وزیر جوانان لبنان با اشاره به تغییر مولفه های قدرت در منطقه و جهان و ظهور شکل جدیدی از مناسبات گفت: ایمان، اعتماد به نفس و پایداری اصول مولفه های جدید قدرت اند که پیروزی های پیاپی را چه در لبنان و چه در غزه رقم زده اند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: همین مولفه ها رمز توانمندی جمهوری اسلامی ایران و پایداری آن در برابر روزگویی ها و زیاده خواهی ها است.

جلیلی با تجلیل از روح شجاعت ایستادگی و ایمان جوانان لبنانی که پیروزی تاریخی، مقاومت در جنگ 33 روزه در برابر ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را رقم زدند، افزود: دشمنان در صدد بودند دستاوردهای این پیروزی بزرگ را از بین ببرند که با حکمت، وحدت و هوشیاری مردم لبنان این توطئه ها نیز خنثی شد.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت وحدت به عنوان عامل قدرت لبنان، اظهار امیدواری کرد انتخابات آتی در این کشور نیز صحنه دیگری از وحدت و همبستگی مردم لبنان باشد.

در این دیدار طلال ارسلان نیز با مرور حوادث سال های اخیر در لبنان و تلاش هایی که برای درهم شکستن وحدت و مقاومت لبنان صورت پذیرفت ، گفت: همه این توطئه ها با اراده و ایمان و پایداری خط مقاومت درهم شکسته شد و ثمره آن اینک ثبات و استقرار در این کشور است.

وزیر جوانان لبنان با قدردانی از حمایت های مستمر و همه جانبه ایران از مردم و مقاومت لبنان گفت: توانمندی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران تمامی معادلات را به نفع جریان مقاومت در منطقه رقم زده است و هرگونه پیشرفت سیاسی، علمی و تکنولوژیک ایران به منزله پیشرفت برای تمامی ملت های منطقه است.

طلال ارسلان توانمندی جمهوری اسلامی ایران و تجربه پایداری همراه با اقتدار و پایبندی به اصول را الگوی بسیار مناسبی دانست که جهان اسلام و جهان عرب باید از آن بهره بگیرند.