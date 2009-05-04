تعداد نمایندگان مجلس شهرستان شهریار باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، حسین گروسی ظهر دوشنبه در نشست خبری در محل اداره ارشاد شهریار اظهار داشت: با توجه به شهرستان شدن بخش قدس و شهر ملارد شهریار به طور قطع باید نمایندگان مجلس این سه شهرستان حداقل به دو نماینده افزایش یابد تا به مشکلات بهتر و سریعتر رسیدگی شود.

وی افزود: با شهرستان شدن قدس و ملارد سه ردیف بودجه ای برای شهرستان در نظر گرفته می شود که امید است با اختصاص و افزایش اعتبارات عملیات اجرایی پروژه های نیمه تمام هرچه سریعتر آغاز و به پایان برسد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سالهای آینده به طور قطع شاهد ارتقا شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد خواهیم بود.

گروسی با اشاره به سرانه تخت بیمارستانی در کشور بیان داشت: به ازای هر 525 نفر در سطح کشور یک تخت، به ازای هر 420 نفر در استان تهران یک تخت و در شهرستان شهریار به ازای هر چهار هزار و 180 نفر یک تخت بیمارستانی وجود دارد که با توجه به آمار وضعیت تختهای شهرستان مطلوب و کافی نیست و با ارتقا شهرستان باید ردیف اعتبارات در تمامی بخشها به خصوص بهداشت و درمان افزایش یابد.

نماینده مردم شهریار، شهرقدس و ملارد در مجلس عنوان کرد: اگر خواهان جامعه ای سالم و جوانان برومند هستیم باید فضاهای ورزشی، فرهنگی، هنری و تفریحی در شهرستان افزایش یابد، باید به ازای هر 10 هزار نفر یک سالن ورزشی در شهرستانها وجود داشته باشد که در شهریار چنین نیست.

وی یادآور شد: با شهرستان شدن ملارد و قدس، فرمانداری شهریار باید فرمانداری ویژه شود که با محقق شدن این امر بسیاری از اختیارات به فرمانداری ویژه واگذار می شود و شهروندان دیگر مجبور نیستند برای کارهای مهم و غیرمهم اداری به شهر تهران بروند و زمان خود را تلف کنند.

این مسئول ادامه داد: مطالعه علمی استقرار فرمانداری ویژه توسط دانشگاه های شهرستان صورت گرفت و هم اکنون در دست بررسی است و امید می رود نهایی شود.

گروسی متذکر شد: همچنین با توجه به سال اصلاح الگوی مصرف در شهرستانهای قدس و ملارد دیگر شهرک اداری با هزینه های چند میلیاری احداث نمی شود، در این طرح علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها، شهروندان دیگر در سطح شهر در ادارات معطل نمی مانند بلکه تمامی ادارات در یک ساختمان مستقر می شوند.