124 هزار سالمند در استان مرکزی زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک کاظم صالحی بعدازظهر دوشنبه در شورای سالمندان استان مرکزی، از جمله مشکلات سالمندان را خدمات درمانی، بیمه و تغذیه سالم عنوان کرد و افزود: از آنجا که کشور به سمت سالمندی پیش می رود باید این قشر مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: خانواده ها آگاهی کافی از رژیم غذایی مناسب برای سالمندان ندارند که باید آموزش لازم در این زمینه به خانواده ها داده شود همچنین دستگاه های اجرایی در توزیع سبد غذایی متناسب با نیاز سالمندان محروم کمک کنند.

وی از دیگر مشکلات این قشر را نبود بانک اطلاعاتی دقیق از سالمندان عنوان کرد و گفت: باید با ایجاد این بانک، اطلاعات سالمندان از نظر جسمانی، نیازها و مشکلات آنان تهیه شود.

وی اظهار داشت: از آنجا که این بانک اطلاعاتی مصوب شده است، در حال حاضر انجام این بانک نیازمند اعتبار است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان مرکزی گفت: از جمعیت 124 هزار نفری سالمند استان 60 هزار و 607 نفر در شهر و 63 هزار و 647 نفر در روستا زندگی می کنند.

پروین جهانبان با اشاره به اینکه هشت هزار نفر سالمند از خدمات توانبخشی و حمایتی سازمان بهزیستی استفاده می کنند، افزود: در سال گذشته برنامه توانمندسازی سالمندان در تمامی شهرستانهای استان اجرا شد که طی آن دو هزار و 105 نفر سالمند مورد ارزیابی و نظر سنجی قرار گرفتند که از این تعداد 928 سالمند در روستا و هزار و 177 سالمند شهری بودند.

وی با اشاره به اقدامات سال جاری اظهار داشت: کمک به تامین نیازهای مراقبتی سالمندان، کمک به تامین سبد غذایی سالمندان نیازمند، ایجاد مراکز جامع توانبخشی سالمندان، گسترش طرح توانمندسازی سالمندان در شبکه های بهزیستی شهری و روستایی و آگاه سازی مردم در زمینه سالمندی سالم از جمله این اقدامات است.