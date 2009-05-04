تقویت مرکز مهندسی داده های مکانی استان قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین اصغر حمزه ای عصر دوشنبه در بیست و ششمین جلسه گروه کارشناسی کاربران GIS استان قزوین که دراستانداری برگزار شد، اظهار داشت: ایجاد یک پایگاه مرکزی در زمینه مهندسی نقشه و اطلاعات مکانی در استان ضروری است زیرا امکان تبادل اطلاعات و استفاده موثر از داده های مکانی در شاخصها و موضوعات مختلف را برای همه دستگاههای اجرایی فراهم می کند.

معاون برنامه ریزی استانداری قزوین یادآور شد: راه اندازی این مرکز با همکاری و مشارکت دستگاهها در جهت روزآمد کردن این داده های مکانی می تواند نقش موثری در جلوگیری از موازی کاری و دوباره کاری فعالیتها و کاهش هزینه ها در این زمینه داشته باشد.

در ادامه این جلسه منوچهر حیاتی مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری با تاکید بر تشکیل کمیته های تخصصی شهری و منطقه ای از انتشار فصلنامه تخصصی در زمینه داده های مکانی در استان قزوین خبر داد.

در ادامه این جلسه نماینده سازمان مسکن و شهرسازی در خصوص پرونده پایلوت منطقه ای و نماینده شهرداری قزوین در خصوص ایجاد پایگاه داده های مکانی شهر قزوین گزارشی ارائه کرد.