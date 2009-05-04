صعود 121 پله ای استقلال و پرسپولیس در جهان / نزول 102 پله ای سپاهان

به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه ترین رده بندی برترین تیم های باشگاهی جهان، تیم فوتبال پرسپولیس با 63 پله صعود در رده 219 قرار گرفته است. استقلال دیگر تیم ایرانی حاضر در این رده بندی با صعودی 58 پله ای در رده 305 قرار گرفته است.
صعود چشمگیر نمایدگان تهرانی فوتبال کشورمان در حالی روی داده که سپاهان اصفهان با نزولی 102 پله ای در رده 288 جهان قرار گرفته است.
اسامی 10 باشگاه برتر جهان به این شرح است:
1- منچستریونایتد انگلستان - 302 امتیاز
2- بارسلونا اسپانیا - 282 امتیاز
3- چلسی انگلستان - 254 امتیاز
4- بوکاجونیوز آرژانتین - 253 امتیاز
5- آرسنال انگلستان - 245 امتیاز
6- لیورپول انگلستان - 240 امتیاز
7- دینامو کی اف اوکراین - 227 امتیاز
8- هامبورگ آلمان - 226 امتیاز
9- سائو پولو برزیل - 223 امتیاز
10- شاختار دونسک اوکراین - 5/218 امتیاز
نظر شما