صعود 121 پله ای استقلال و پرسپولیس در جهان / نزول 102 پله ای سپاهان

تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال در تازه ترین رده بندی سایت فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال(IFFHS) به ترتیب 63 و 58 پله نسبت به ماه قبل صعود کردند.