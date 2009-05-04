به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، حمیدرضا محمدی بعد از ظهر دوشنبه در مراسمی که به مناسبت ارتقا بخش قدس به شهرستان برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد چگونگی سیر مراحل استان شدن کلانشهر دو میلیون نفری کرج و ارتقا ساختار تشکیلاتی آن اظهار داشت: فرآیند استان شدن فرآیندی پیچیده و طولانی است، در مدت فعالیت دولت نهم وزارت کشور به خصوص دفتر تقسیمات کشوری از این امر غافل نبوده و تمام ساز و کارهای لازم را برای ارتقا سطح تقسیماتی در بخشهای خرد و کلان را انجام داده است.

وی در پاسخ به مهر مبنی بر اینکه دلیل عدم اعلام ارتقا کلانشهر کرج و محقق شدن استان البرز توسط رئیس جمهوری در دور دوم سفر استانی خود به این کلانشهر، اظهار داشت:: روز گذشته آقای احمدی نژاد گفتند که فرآیند مطالبات مردم به طور تقریبی به اتمام رسیده است اما در این راستا بخشی از استان شدن در اختیار دولت است، این طرح باید به صورت یک لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه شود و پس از بررسی در کمیسیونهای مربوطه به صحن علنی مجلس رود که این فرآیند بسیار طولانی و زمان بر است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تصمیم دولت قاطع و نهایی است اما این طرح ساز و کار خود را باید به مرور زمان طی کند.

محمدی بیان داشت: تنها سطوح تقسیمات کشوری نیاز به رای مجلس دارد اما ارتقا شهر و بخش در اختیار دولت است.

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد ارتقا شهرهای قدس و ملارد شهرستان شهریار به شهرستان، انتخاب فرماندار و استقرار ادارات مختلف عنوان کرد: در مورد فرآیند ایجاد این دو شهرستان در شهریار دولت و وزارت کشور کار خود را انجام داده اند و پس از به اتمام رسیدن به استانداری تهران نیز ابلاغ شده است، امید می رود در آینده ای نه چندان دور فرمانداری در این دو شهرستان مستقر شود.

وی ادامه داد: در هر کدام از این شهرستانها شعباتی از وزارتخانه و سازمانهای کل مستقر خواهد شد.