  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۹:۵۷

سبحانی نیا:

مجلس خواستار اعمال مدیریت واحد بر اعزام زائران است

مجلس خواستار اعمال مدیریت واحد بر اعزام زائران است

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اعزام زائران ایرانی به کشورهای سوریه، عراق و عربستان بی نظم انجام می شود که به منظور سازماندهی این امر مجلس خواستار اعمال مدیریت واحد است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین سبحانی نیا عصر دوشنبه در محل مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزود: حضور زائران ایرانی در این کشورها منافع بسیاری برای آنان دارد که با مذاکره باید از آنها بخواهیم تا مبادی اخلاقی را در مورد زائران ایرانی رعایت کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی از مشکلات ایجاد شده به کاروانهای نامنظم و بدون مجوز از سازمان حج و زیارت مربوط می شد که نشان دهنده ضعف نظارت و کنترل بر عملکرد کاروانهای اعزامی به عتبات عالیات از سوی ایران است.

سبحانی نیا خواستار اعمال مدیریت واحد به اعزام زائران ایرانی شد و افزود: بخش عمده اعزام زائران ایرانی به اماکن متبرکه از سوی سازمان حج انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: برخی اقدام به اعزام زائران ایرانی از طریق دیگر بخشها می کنند که باید تنها یک ارگان به عنوان متولی اصلی این امر در کشور به این امور رسیدگی و نظارت کند.

 

کد مطلب 872534

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها