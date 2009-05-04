مجلس خواستار اعمال مدیریت واحد بر اعزام زائران است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین سبحانی نیا عصر دوشنبه در محل مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزود: حضور زائران ایرانی در این کشورها منافع بسیاری برای آنان دارد که با مذاکره باید از آنها بخواهیم تا مبادی اخلاقی را در مورد زائران ایرانی رعایت کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی از مشکلات ایجاد شده به کاروانهای نامنظم و بدون مجوز از سازمان حج و زیارت مربوط می شد که نشان دهنده ضعف نظارت و کنترل بر عملکرد کاروانهای اعزامی به عتبات عالیات از سوی ایران است.

سبحانی نیا خواستار اعمال مدیریت واحد به اعزام زائران ایرانی شد و افزود: بخش عمده اعزام زائران ایرانی به اماکن متبرکه از سوی سازمان حج انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: برخی اقدام به اعزام زائران ایرانی از طریق دیگر بخشها می کنند که باید تنها یک ارگان به عنوان متولی اصلی این امر در کشور به این امور رسیدگی و نظارت کند.