کارگاه آموزشی پیشگیری از آنفلوانزای خوکی در یزد تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، دکتر محمد عبدالحسین‌ زاده ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری این کارگاه به خبرنگاران اظهار داشت: این کارگاه با حضور 50 نفر از نیروهای فنی شبکه‌ های دامپزشکی برگزار شد و شرکت‌ کنندگان ضمن آشنایی با نحوه سرایت و انتقال این بیماری با نحوه پیشگیری از آن و وظایف دامپزشکی در این خصوص آشنا شدند.

وی بیان اینکه تاکنون هیچ موردی از آنفلوانزای خوکی در کشورمان مشاهده نشده است، بیان داشت: این بیماری علاوه بر انتقال از خوک به انسان، از انسان نیز به سایر افراد منتقل می‌ شود.

عبدالحسین‌ زاده به منظور پیشگیری از این بیماری به مردم توصیه کرد؛ دستها را با آب و صابون شست و شو دهند، با استفاده از دستمال یا ماسک دهانی هنگام عطسه و سرفه و خودداری از تماس با افرادی که علائم آنفلوانزا دارند به خصوص افزادی که به تازگی از سفر به کشورهای درگیر این بیماری بازگشته ‌اند، در جلوگیری از انتشار آن کمک کنند.

وی در خصوص علائم این بیماری یادآور شد: آنفلوانزای خوکی بیماری تنفسی خوک‌هاست که از ویروس آنفلوانزا نوع A نشات می ‌گیرد.

عبدالحسین ‌زاده ادامه داد: این بیماری یک بیماری ویروسی است و نشانه ‌های معمول آن شامل تب، سرگیجه، خشکی مفصلها، حالت تهوع و در موارد پیشرفته بیهوشی و مرگ است.

به گفته وی، موارد انسانی آنفلوانزای خوکی بیشتر در افرادی رخ می‌ دهد که در فاصله نه چندان دوری در نزدیکی خوکها به سر می‌ برند اما امکان دارد ویروس آن از انسان به انسان دیگری منتقل شود.

به منظور آمادگی و هماهنگی هرچه بیشتر، جلسه پیشگیری از آنفلوانزای خوکی با حضور مسئولان ستادی اداره کل دامپزشکی استان یزد برگزار و در خصوص نحوه مقابله احتمالی با این بیماری نیز تصمیماتی اتخاذ شد.