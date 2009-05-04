ایران و ژاپن توافقنامه همکاری در افغانستان امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین توافقنامه آمده است : ژاپن و جمهوری اسلامی ایران تلاش های مشترک خود را به سمت یک افغانستان با ثبات، دمکراتیک و سعادتمند بسیج خواهند نمود .

طبق این توافقنامه در دیدار رسمی هیروفومی ناکوسونه وزیر امور خارجه ژاپن از تهران (2می 2009) و پس از بحث وتبادل نظر وی با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، دو طرف موافقت کردند که تلاشهای مشترک مقدماتی را در خصوص پروژه های عملیاتی زود بازده به انجام برسانند .

مبارزه با قاچاق مواد مخدر وکنترل مرز ، آموزش وتجهیز پلیس مرزی افغانستان ، بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغانی از جمهوری اسلامی ایران ، آموزش فنی حرفه ای ، کمک به بازگشت متخصصین و فارغ التحصیلان افغانی از جمهوری اسلامی ایران ، کمک انسان دوستانه به پناهندگان افغانی در جمهوری اسلامی ایران ، حمایت از سازمانهای غیر دولتی ایرانی وژاپنی مرتبط با بازسازی افغانستان ، همکاری در ظرفیت سازی در بخشهای ذیربط دولت جمهوری اسلامی افغانستان در حوزه هایی از قبیل آموزش فنی حرفه ای وکشاورزی از جمله موارد همکاری دوکشور طبق این توافقنامه است .

برای شناسایی واجرای پروژه ها، سفارت ژاپن در جمهوری اسلامی ایران و ستاد افغانستان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیگیری های ضروری را با مشورت دولت جمهوری اسلامی افغانستان انجام خواهند داد.