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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۲۱:۴۷

ایران و ژاپن توافقنامه همکاری در افغانستان امضا کردند

ایران و ژاپن توافقنامه همکاری در افغانستان امضا کردند

ایران و ژاپن در یک توافقنامه همکاری اعلام کردند که به عنوان اعضای مسئول جامعه بین المللی ،مصمم هستند تا نقش مهمی را در تلاش های بین المللی برای کمک به مردم افغانستان جهت باز سازی و توسعه کشورمان ایفا نمایند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، دراین توافقنامه آمده است :  ژاپن و جمهوری اسلامی ایران تلاش های مشترک خود را به سمت یک افغانستان با ثبات، دمکراتیک و سعادتمند بسیج خواهند نمود .

طبق این توافقنامه در دیدار رسمی هیروفومی ناکوسونه وزیر امور خارجه ژاپن از تهران (2می 2009) و پس از بحث وتبادل نظر وی با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، دو طرف موافقت کردند که تلاشهای مشترک مقدماتی را در خصوص پروژه های عملیاتی زود بازده به انجام برسانند .

 مبارزه با قاچاق مواد مخدر وکنترل مرز ، آموزش وتجهیز پلیس مرزی افغانستان ، بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغانی از جمهوری اسلامی ایران ، آموزش فنی حرفه ای ، کمک به بازگشت متخصصین و فارغ التحصیلان افغانی از جمهوری اسلامی ایران ،  کمک انسان دوستانه به پناهندگان افغانی در جمهوری اسلامی ایران ،  حمایت از سازمانهای غیر دولتی ایرانی وژاپنی مرتبط با بازسازی افغانستان ، همکاری در ظرفیت سازی در بخشهای ذیربط دولت جمهوری اسلامی افغانستان در حوزه هایی از قبیل آموزش فنی حرفه ای وکشاورزی از جمله موارد همکاری دوکشور طبق این توافقنامه است .

برای شناسایی واجرای پروژه ها، سفارت ژاپن در جمهوری اسلامی ایران  و ستاد افغانستان  وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیگیری های ضروری را با مشورت دولت جمهوری اسلامی افغانستان انجام خواهند داد.

کد مطلب 872541

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