پنج میلیارد تومان کمک مردمی جذب پروژه های شهرستان قدس شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، حسینعلی مقدم بعد از ظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت ارتقا بخش قدس به شهرستان اظهار داشت: طی چند ماه اخیر چهار پارک و بوستان و یک زمین چمن برای جوانان شهر قدس به بهره برداری رسید که امید است با شهرستان شدن این بخش اعتبارات افزایش یابد تا بتوان فضاهای فرهنگی، ورزشی، هنری و آموزشی مطلوبی برای جوانان این شهرستان احداث کرد.

وی افزود: برای دانشکده فنی آموزش و پرورش که اولین مرکز در شهرقدس می باشد، حدود شش هزار مترمربع زمین در اختیار قرار داده شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین جوانان شهر قدس برای گذراندن دوره فنی در مقطع دبیرستان مجبور بودند به شهر شهریار یا کرج بروند که هم اکنون زمین برای احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای تامین شده است و عملیات احداث این مرکز تاکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مقدم بیان داشت: با توجه به سفر وزیر رفاه به شهرقدس و دستور ساخت بیمارستان در این شهر، در آخرین جلسه شورای شهر نیز 10 هزار مترمربع زمین برای ساخت بیمارستان 100 تختخوابی در نظر گرفته شد.

رئیس شورای شهر قدس عنوان کرد: شهر قدس با جمعیت 300 هزار نفر مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین ندارد که هم اکنون مطالعات احداث این مرکز نیز در حال انجام است.

وی یادآور شد: در سطح کشور شهر قدس سومین شهری است که سازمان فرهنگی ورزشی دارد که اداره ارشاد و سازمان تبلیغات نیز با آن همکاری می کنند.

چندی پیش با تصویب هیئت دولت و معاون اول رئیس جمهور شهرهای قدس و ملارد هرکدام با جمعیت بالغ بر 300 هزار نفر از توابع شهرستان شهریار به شهرستان ارتقا یافتند.