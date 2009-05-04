پایبندی به ارزشها و تکیه بر آزادی باید اولویت دولت دهم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، میرحسین موسوی عصر دوشنبه در ادامه انتخاباتی خود به استان مازندران در سالن شهید سید رسول حسینی ساری در جمع مردم این شهر اظهار داشت: اگر خاطره ای از دهه اول انقلاب و دولت خدمتگزارش باقی مانده است سهم مردم در آن بسیار پررنگ بوده و سهم بنده در آن ناچیز است . آن دوران با وجود امام به دوران طلایی تبدیل شد. دولت با کمک میلیونی مردم به دنبال ساخت کشور بود و بنده احساس کردم می توانم از دوره عزت ، مقاومت ، ایستادن ، صداقت و یکدلی دولت و مردم تجربیاتی را برای امروز به همراه بیاورم.

وی افزود: بعد از سال 68 که قانون اساسی تغییرات یافت بنده تصمیم گرفتم در پست های سیاسی بالاتر حضور نداشته باشم چون فکر می کردم که با ظرفیت هایی که قانون اساسی دارد نیازی نیست افراد به طور مکرر در انتخابات حضور یابند و یکی از دلایل انجام انجام هم این بود که افراد مکررا در پست های بالایی جامعه حاضر نباشند.

نخست وزیر کشور در دوران دفاع مقدس دلیل حضور خود در صحنه انتخابات را احساس به خطر افتادن قوانین ، قواعد و رویه های کشور خواند و تاکید کرد: امروز سیب زمینی تبدیل به یک نماد شده است ، تنها به خاطر اینکه عده ای عزت مردم را هدف گرفته اند و در ایام فرارسیدن انتخابات وعده هایی می دهند که امکان تحقق آن نیست به عنوان مثال همین لایحه هدفمند کردن یارانه ها یکی از این وعده ها بود که خوشبختانه مجلس در مقابل آن ایستاد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: چرا اشتغال ثابت از سوی دولت ایجاد نمی شود چرا کارهایی انجام نمی شود که منافع بلند مدت برای کشور داشته باشد. منافع کشور باید در خدمت اهداف درازمدت و عزت اجتماعی خرج شود نه اینکه شب انتخابات در جامعه پول پخش شود .

میرحسین موسوی یکی از مهمترین مسائل را از زمان مشروطیت ، عدالت و قانون خواهی دانست که از دل آن آزادی به میان آمده است تصریح کرد: حتی اگر به قانون اعتقاد نداشته باشیم راه درست اصلاح آن اجرای صوری همین قانون است. دولت نهم به عنوان مثال برخلاف قانون، شوراهایی که عقلانیت را در کشور ایجاد می کند منحل کرد. مجلس با این تصمیم مخالفت نمود اما به صورت لایحه ای به مجلس ارائه شد و بعد از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد که اعضای مجمع به اتفاق آرا غیر از سه رای ، تصمیم به احیای شوراها گرفت اما متاسفانه نزدیک به شش ماه است که مجمع تشخیص این مصوبه را داده ولی دولت آن را اجرا نکرده است.

وی گفت: اگر نظام با همین شکل پیش برود حتی اگر دولت نیت خیر داشته باشد بعد از چند سال با لگدمال کردن قانون و کرامت انسانی ، آزادی در کشور پایمال خواهد شد. مهمترین از این مسئله ای نداریم و کوتاهی در این زمینه ما را دچار مشکلات بزرگی در کشور خواهد کرد.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم با بیان اینکه تمرد دولت از قانون بمنظور از بین بردن عقلانیت در کشور و تصمیم گیری صورت می گیرد ابراز عقیده کرد که در این دولت سیاست های پولی و بانک ها به حیاط خلوت دولت تبدیل می شود بدون اینکه کسی از آن مطلع گردد.

وی ادامه داد : این همان بازگشت به دوره قاجار است و هیچ نابغه ای نمی تواند جای شوراهای تصمیم گیری را پر کند.

موسوی یکی از مهمترین مسائل در مدیریت و اداره کشور را ثبات و امنیت در کشور خواند و خاطرنشان کرد: مدیریت اگر ثبات نداشته باشد می ترسد کار را انجام نمی دهد، خلاقیت ندارد و سیاسی کاری می کند ، متاسفانه ما بدون ثبات در مدیریت به جایی رسیده ایم که در مراکزی که با حوزه های جهانی ارتباط دارند هم ثبات مدیریت نداریم. مثلا بانک مرکزی و بانک ملی به ترتیب طی عمر دولت نهم 3 و 4 مدیر عوض می کند.

وی تاکید کرد: علت فرار سرمایه ها از کشور همین تغییر پی در پی مدیران است . این موضوع باعث می شود که سرمایه گذار خارجی هم به کشور ما نیاید و حتی سرمایه گذاران داخلی به خارج از کشور و محل های اقتصادی همچون دوبی بروند.

موسوی با بیان اینکه آزادی را در صدقه توزیع کردن تفسیر کردن برای کشور خطرناک است گفت: اگر بدنبال آزادی از طریق توزیع صدقه باشیم نه ایجاد اشتغال، این موضوع خلاف مفهوم عدالت است.

وی با اشاره به ثبات در سیاست ها اظهار داشت: ظاهرا دولت از لفظ برنامه خوشش نمی آید مثل اینکه برنامه چشم انداز 20 ساله توسعه را هم دوست ندارد آیا با در نظر گرفتن چنین شرایطی در این 3 - 4 سال اخیر ما بر اساس اهداف چشم انداز عمل کرده و قدمی به جلو گذاشته ایم یا به عقب برگشته ایم.

نخست وزیر سابق کشور درباره طرح سئوالاتی در خصوص سکوت بعد از دوران نخست وزیری اش گفت: احساس کردم اگر در این برهه از زمان سکوت کنم خیانت کرده ام بنده با مدیریت درخشان دوران دفاع مقدس و مدیران توانمند کشور آشنا هستم و فکر می کنم می توانم در صورت استفاده از این موضوعات مشکلات کشور را حل کنم.

میرحسین موسوی همچنین روز دوشنبه در بخشی از سفرانتخاباتی خود به مازندران با حضور در منزل خانواده ای که 4 شهید تقدیم انقلاب اسلامی ایران کرده اند یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت.



وی در شهر "امیرکلا" از توابع شهرستان بابل به دیدار این خانواده شهید رفت.

نخست وزیر سابق کشور همچنین در مسیر ساری به بابلسر مورد استقبال مردم شهرستان جویبار قرار گرفت در سخنرانی کوتاهی در جمع آنها با اشاره به مشکلات موجود کشور اظهار داشت: کشورما برخوردار از روحیه سلحشوری، پرکاری و خلاقیت است که در جویبار این روحیه فراوان است.

وی با بیان اینکه در موضوع کشاورزی شهرستان جویبار جزو شهرهای پرکار و خوب استان مازندران است تصریح کرد: البته مشکلاتی در این حوزه برای مردم وجود دارد که امیدوارم در آینده با کمک دولت این مشکلات را حل کنیم.