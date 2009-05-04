شانس صعود سپاهان و پرسپولیس بیشتر است

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به امارات، حمید رضا آصفی که پیش از برگزاری آخرین تمرین تیم سپاهان درجمع بازیکنان این تیم سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: شانس صعود تیم های سپاهان و پرسپولیس به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا بیشتر از دو نماینده دیگر کشورمان است و شما می توانید با استفاده از تجربه چندین دوره حضور در رقابتهای باشگاهی در سطح آسیا دیدار فردا را با پیروزی پشت سر بگذارید.

سفیر ایران در امارات اضافه کرد: توان فوتبال ایران بالاتر از امارات است و در سایه انسجام تیمی و همکاری گروهی پیروزی در مسابقه فردا دور از دسترس نیست.

آصفی خاطرنشان کرد: با پیروزی درمسابقه فردا دل مردم ایران و به ویژه مردم اصفهان را شاد کنید و قدرت فوتبال را بار دیگر به اثبات برسانید.

تیم فوتبال الشباب امارات سه شنبه شب درچارچوب هفته پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی میزبان تیم سپاهان ایران خواهد بود.