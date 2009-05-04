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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۲۰:۴۷

گزارش خبرنگار مهر از امارات/

شانس صعود سپاهان و پرسپولیس بیشتر است

شانس صعود سپاهان و پرسپولیس بیشتر است

سفیر ایران در امارات خطاب به بازیکنان تیم سپاهان گفت: تیم سپاهان این توان را دارد تا با شکست الشباب امارات شانس خود را برای صعود به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا افزایش دهد.

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به امارات، حمید رضا آصفی که پیش از برگزاری آخرین تمرین تیم سپاهان درجمع بازیکنان این تیم سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: شانس صعود تیم های سپاهان و پرسپولیس به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا بیشتر از دو نماینده دیگر کشورمان است و شما می توانید با استفاده از تجربه چندین دوره حضور در رقابتهای باشگاهی در سطح آسیا دیدار فردا را با پیروزی پشت سر بگذارید.

سفیر ایران در امارات اضافه کرد: توان فوتبال ایران بالاتر از امارات است و در سایه انسجام تیمی و همکاری گروهی پیروزی در مسابقه فردا دور از دسترس نیست.

آصفی خاطرنشان کرد: با پیروزی درمسابقه فردا دل مردم ایران و به ویژه مردم اصفهان را شاد کنید و قدرت فوتبال را بار دیگر به اثبات برسانید.

تیم فوتبال الشباب امارات سه شنبه شب درچارچوب هفته پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی میزبان تیم سپاهان ایران خواهد بود.

کد مطلب 872571

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