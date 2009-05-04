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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۲۱:۲۴

مولن:

تاسیسات هسته ای پاکستان امن هستند

تاسیسات هسته ای پاکستان امن هستند

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بر امن بودن موقعیت تاسیسات هسته ای پاکستان تاکید کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرنسه،"مایکل مولن" در جمع خبرنگاران در واشنگتن گفت : تاسیسات هسته ای پاکستان در امنیت کامل هستند.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در پاسخ  به سئوالی درباره احتمال افتادن تسلیحات اتمی پاکستان در دست تروریستها اظهار داشت : فکر نمی کنیم چنین اتفاقی در حال رخ دادن باشد، اما این موضوع یک نگرانی استراتژیک است.

این در حالی است که تنشها در پاکستان شدت گرفته و طالبان هر روز تسلط خود بر این کشور را افزایش می دهد. اسلام آباد، گسترش نفوذ طالبان را به دخالت آمریکا در امور داخلی خود نسبت داده است.

کد مطلب 872580

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