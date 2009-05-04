تاسیسات هسته ای پاکستان امن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرنسه،"مایکل مولن" در جمع خبرنگاران در واشنگتن گفت : تاسیسات هسته ای پاکستان در امنیت کامل هستند.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در پاسخ به سئوالی درباره احتمال افتادن تسلیحات اتمی پاکستان در دست تروریستها اظهار داشت : فکر نمی کنیم چنین اتفاقی در حال رخ دادن باشد، اما این موضوع یک نگرانی استراتژیک است.

این در حالی است که تنشها در پاکستان شدت گرفته و طالبان هر روز تسلط خود بر این کشور را افزایش می دهد. اسلام آباد، گسترش نفوذ طالبان را به دخالت آمریکا در امور داخلی خود نسبت داده است.