ایران بزرگترین مشکل اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آویگدور لیبرمن در رم گفت : برای اسرائیل بزرگترین مشکل ایران است.
وی در تلاش برای گمراه کردن افکارعمومی جهان از زرادخانه مخوف رژیم صهیونیستی و توسعه طلبی های این رژیم که خطر بزرگی برای امنیت و صلح جهانی به شمار می رود،مدعی شد : ایران هسته ای یا ایران در حال هسته ای شدن یا ایران هسته ای شده، یک تهدید بزرگ برای صلح و ثبات است.
لیبرمن پس از دیدار با مقامات ایتالیا از فرانسه، آلمان و جمهوری چک دیدار می کند.
وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی که اول آوریل به عنوان وزیر امور خارجه جدید رژیم اشغالگر قدس تعیین شد به نژادپرستی مشهور است و در هفته های اخیر اظهارات شدیداللحنی بر ضد مصر و حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور بیان کرد.
لیبرمن به صراحت اعلام کرده است هیچ ارزشی برای کنفرانس آناپولیس و طرح سازش عربی قائل نیست؛ با این حال برخی سران عرب از جمله شاه اردن و رئیس جمهوری مصر همچنان به تلاشهای خود برای به جریان انداختن روند سازش ادامه می دهند.
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