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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۲۱:۲۶

لیبرمن:

ایران بزرگترین مشکل اسرائیل است

ایران بزرگترین مشکل اسرائیل است

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی که به رم سفر کرده است،از ایران به عنوان بزرگترین مشکل رژیم صهیونیستی نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آویگدور لیبرمن در رم گفت : برای اسرائیل بزرگترین مشکل ایران است.

 

وی در تلاش برای گمراه کردن افکارعمومی جهان از زرادخانه مخوف رژیم صهیونیستی و توسعه طلبی های این رژیم که خطر بزرگی برای امنیت و صلح جهانی به شمار می رود،مدعی شد : ایران هسته ای یا ایران در حال هسته ای شدن یا ایران هسته ای شده، یک تهدید بزرگ برای صلح و ثبات است.

 

لیبرمن پس از دیدار با مقامات ایتالیا از فرانسه، آلمان و جمهوری چک دیدار می کند.

 

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی که اول آوریل به عنوان وزیر امور خارجه جدید رژیم اشغالگر قدس تعیین شد به نژادپرستی مشهور است و در هفته های اخیر اظهارات شدیداللحنی بر ضد مصر و حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور بیان کرد.

 

لیبرمن به صراحت اعلام کرده است هیچ ارزشی برای کنفرانس آناپولیس و طرح سازش عربی قائل نیست؛ با این حال برخی سران عرب از جمله شاه اردن و رئیس جمهوری مصر همچنان به تلاشهای خود برای به جریان انداختن روند سازش ادامه می دهند.

کد مطلب 872581

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