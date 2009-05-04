ایران بزرگترین مشکل اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آویگدور لیبرمن در رم گفت : برای اسرائیل بزرگترین مشکل ایران است.

وی در تلاش برای گمراه کردن افکارعمومی جهان از زرادخانه مخوف رژیم صهیونیستی و توسعه طلبی های این رژیم که خطر بزرگی برای امنیت و صلح جهانی به شمار می رود،مدعی شد : ایران هسته ای یا ایران در حال هسته ای شدن یا ایران هسته ای شده، یک تهدید بزرگ برای صلح و ثبات است.

لیبرمن پس از دیدار با مقامات ایتالیا از فرانسه، آلمان و جمهوری چک دیدار می کند.

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی که اول آوریل به عنوان وزیر امور خارجه جدید رژیم اشغالگر قدس تعیین شد به نژادپرستی مشهور است و در هفته های اخیر اظهارات شدیداللحنی بر ضد مصر و حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور بیان کرد.