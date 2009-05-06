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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۴۶

سال گذشته؛

27 میلیارد ریال برای اشتغال مددجویان کهگیلویه و بویراحمد هزینه شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال گذشته 27 میلیارد ریال برای اشتغال مددجویان کمیته امداد استان سرمایه گذاری شده است.

مهدی مجلس آرا در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: کل اعتبار اشتغال مددجویان کمیته امداد از ابتدای شروع طرح تا سال 84 بالغ بر 48 میلیارد ریال بوده که این رقم در سالهای 85 تا 87 به 130 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.

وی همچنین بیان داشت: ساخت 300 واحد مسکونی شهری مددجویان از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان بوده که 249 واحد از آن به جامعه هدف امداد و 51 واحد آن در اختیار افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گرفت.

وی اعتبار ساخت هر واحد از این منازل مسکونی را 15 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: کل اعتبار ساخت این 300 واحد مسکونی 37 میلیارد ریال است که در حال حاضر 20 میلیارد و 400 میلیون ریال آن تامین اعتبار شده است.

مجلس آرا افزود: از محل اعتبارات امداد نیز 80 واحد مسکونی با اعتبار 700 میلیون ریال برای مددجویان کمیته امداد ساخته و تحویل داده شده است.

کد مطلب 872601

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