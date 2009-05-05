  1. استانها
  2. گلستان
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۰۲

استقرار پایگاه ملی مبارزه با ملخ مراکشی در گنبد ضروری است

استقرار پایگاه ملی مبارزه با ملخ مراکشی در گنبد ضروری است

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبد بر لزوم استقرار پایگاه ملی مبارزه با ملخ مراکشی در این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، غلامعلی سوسرایی شامگاه دوشنبه در جلسه آب و خاک کشاورزی در این شهرستان افزود: راه اندازی این پایگاه به دلیل عمق درگیری مزارع و مراتع در این شهرستان ضروری به نظر می رسد.

وی اظهار داشت: 25 درصد تولیدات کشاورزی استان در این شهرستان انجام می شود، از این رو اعتبارات کشاورزی با توجه به سهم شهرستان در تولیدات استان و جمعیت بهره بردار تخصیص یابد.

وی خواستار تسریع در جرای طرح مجتمع گل و گیاه خوجملی شهرستان شد و گفت: این مجتمع به مساحت 400 هکتار و ظرفیت 25 هزار راس دام سبک و 10 هزار راس گاو شیری در شهرستان در حال اجرا است.

سوسرایی بیان داشت: اعتبارات تخصیصی باید با توجه به حجم کشاورزی شهرستان و وسعت مزارع منطقه باشد و برای رفع مشکلات شهرستان باید برنامه ریزی جامعی صورت گیرد.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان نیز از تشکیل کمیته توزیع آب و کمیته مصرف بهینه آب در استان خبر داد و گفت: برای کاهش خسارتهای ناشی از خشکسالی باید در مصرف انرژی از جمله آب و برق صرفه جویی شود.

نادعلی حاجیلری بر لزوم تشکیل اتحادیه بهره برداران در گنبد تاکید کرد و افزود: ایستگاه پمپاژ به تعاونی‌ های تولید و بهره ‌برداران بر اساس اصل 44 برای مدریت در امور آب واگذار می شود.

شهرستان گنبد 160 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد.

کد مطلب 872605

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها