استقرار پایگاه ملی مبارزه با ملخ مراکشی در گنبد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، غلامعلی سوسرایی شامگاه دوشنبه در جلسه آب و خاک کشاورزی در این شهرستان افزود: راه اندازی این پایگاه به دلیل عمق درگیری مزارع و مراتع در این شهرستان ضروری به نظر می رسد.

وی اظهار داشت: 25 درصد تولیدات کشاورزی استان در این شهرستان انجام می شود، از این رو اعتبارات کشاورزی با توجه به سهم شهرستان در تولیدات استان و جمعیت بهره بردار تخصیص یابد.

وی خواستار تسریع در جرای طرح مجتمع گل و گیاه خوجملی شهرستان شد و گفت: این مجتمع به مساحت 400 هکتار و ظرفیت 25 هزار راس دام سبک و 10 هزار راس گاو شیری در شهرستان در حال اجرا است.

سوسرایی بیان داشت: اعتبارات تخصیصی باید با توجه به حجم کشاورزی شهرستان و وسعت مزارع منطقه باشد و برای رفع مشکلات شهرستان باید برنامه ریزی جامعی صورت گیرد.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان نیز از تشکیل کمیته توزیع آب و کمیته مصرف بهینه آب در استان خبر داد و گفت: برای کاهش خسارتهای ناشی از خشکسالی باید در مصرف انرژی از جمله آب و برق صرفه جویی شود.

نادعلی حاجیلری بر لزوم تشکیل اتحادیه بهره برداران در گنبد تاکید کرد و افزود: ایستگاه پمپاژ به تعاونی‌ های تولید و بهره ‌برداران بر اساس اصل 44 برای مدریت در امور آب واگذار می شود.

شهرستان گنبد 160 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد.