خروج آیکان از حاکمیت دولت آمریکا/ تشکیل گروه 12 برای اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیکان یک سازمان عام المنفعه است که در سال 1998 با هدف ثبت نامها و دامنه های اینترنت تاسیس شد. این سازمان از زمان تاسیس خود تاکنون زیر نظر وزارت بازرگانی آمریکا کار می کند.

در گذشته فشارهای زیادی از سوی سیاستمداران آمریکایی بر روی آیکان در ثبت برخی از دامنه ها وجود داشت و بسیاری از کشورهای دنیا نیز با این مسئله که یک سازمان بین المللی زیر نفوذ قدرت دولت آمریکا باشد مخالف بودند.

توافق کاری آیکان با دولت آمریکا در پایان ماه سپتامبر پایان می پذیرد و از اکتبر این سازمان مستقل خواهد شد.

ویویان ردینگ کمیسر رسانه ها و فناوری اطلاعات اتحادیه اروپا در این خصوص اظهار داشت: "این استقلال درهای جدیدی را به سوی خصوصی سازی کامل آیکان بازی می کند."

ردینگ به باراک اوباما رئیس جهمور آمریکا پیشنهاد کرد که شکل جدیدی از حاکمیت اینترنت را ایجاد کند که دمکرات تر، شفاف تر، مسئول تر و چندجانبه تر باشد.

این کمیسر اتحادیه اروپا امیدوار است که آیکان کاملا مستقل شود و زیر نظر هیئت نظارت مستقل مثل گروه 12 حاکمیت اینترنت به بحث و تبادل نظر درخصوص وب و مسائل امنیتی بپردازد.

وی در این خصوص افزود: "این قابل دفاع نیست که دولت تنها یک کشور کنترل عملکرد اینترنت را که توسط صدها میلیون نفر در تمام دنیا استفاده می شود در دست داشته باشد."

به گفته ردینگ، این گروه 12 شامل دو نماینده از آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپا و آفریقا و سه نماینده از آسیا و استرالیا خواهد بود و رئیس آیکان نیز همانند یک عضو بدون حق رای در این گروه حاضر می شود.

براساس گزارش رویترز، کمیسیون اروپا چهارشنبه جاری در بروکسل برای مذاکره درباره حاکمیت آینده اینترنت تشکیل جلسه می دهد.

استقلال آیکان نگرانیهایی را برای وزارت بازرگانی آمریکا ایجاد کرده است. سال گذشته آیکان قوانین جدیدی را درخصوص گسترش بیشتر دامنه های اینترنتی تصویب کرد.