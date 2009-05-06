  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۱۸

"ضربان" آماده پخش از تلویزیون است

"ضربان" آماده پخش از تلویزیون است

مجموعه تلویزیونی "ضربان" به کارگردانی اکبر منصورفلاح و تهیه‌کنندگی محمد حسینی به سفارش مراکز استان‌ها تولید و آماده پخش است.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه با نام قبلی "ضربان منفی" درباره دختری است که قلب یک شهید به او پیونده زده شده و بعد از مدتی تصمیم می‌گیرد صاحب قلب را بشناسد.

مهتاج نجومی، بهمن دان، شیوا بلوریان، علی منصوری، نازنین خشنود، مریم نیک‌آئین و الهام صیف در "ضربان" بازی کرده‌اند و تعدادی بازیگر یزدی نیز در آن حضور دارند.

عوامل این پروژه عبارتند از محمدصادق اسلامی مدیر تولید، فاطمه سنجرانی و سروش نمیری طراحان گریم، علی نادری مدیر تصویربرداری، حسین منصورفلاح طراح صحنه و لباس، شهاب اکبری آهنگساز و علی لهراسبی خواننده تیتراژ.

کد مطلب 872819

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها