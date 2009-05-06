"ضربان" آماده پخش از تلویزیون است

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه با نام قبلی "ضربان منفی" درباره دختری است که قلب یک شهید به او پیونده زده شده و بعد از مدتی تصمیم می‌گیرد صاحب قلب را بشناسد.



مهتاج نجومی، بهمن دان، شیوا بلوریان، علی منصوری، نازنین خشنود، مریم نیک‌آئین و الهام صیف در "ضربان" بازی کرده‌اند و تعدادی بازیگر یزدی نیز در آن حضور دارند.



عوامل این پروژه عبارتند از محمدصادق اسلامی مدیر تولید، فاطمه سنجرانی و سروش نمیری طراحان گریم، علی نادری مدیر تصویربرداری، حسین منصورفلاح طراح صحنه و لباس، شهاب اکبری آهنگساز و علی لهراسبی خواننده تیتراژ.