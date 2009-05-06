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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸:۲۲

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: آموزه‌های قرآن کریم و تذکرات و تأکیدات معصومین همواره در موارد و موقعیتهای مختلف بهترین راهنما برای بشریت بوده و چون نسیمی زندگی‌بخش، روح انسان را نوازش می‌دهند .

آیه روز:

اللهُ الَّذِی رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی لأَجَلٍ مُّسَمًّى یُدَبِّرُ الأَمْرَ یُفَصِّلُ الآیَاتِ لَعَلَّکُم بِلِقَاء رَبِّکُمْ تُوقِنُونَ .

خداست که آسمان ها را بدون پایه هایى که آنها را ببینید برافراشت ، آنگاه بر  آفرینش چیره و مسلط شد ، و خورشید و ماه را رام و مسخر ساخت ، که هر کدام تا زمان معینى روانند ، کار جهان و جهانیان را تدبیر می  کند ، نشانه هاى قدرت و حکمتش را در پهنه آفرینش به روشنى بیان می  کند تا شما به دیدار قیامت و محاسبه شدن اعمال از سوی پروردگارتان یقین کنید .

سوره رعد، آیه 2

ذکر روز چهارشنبه:

حدیث امروز:

امام حسین (ع):

اصبر علی ما تکره فیما یلزمک الحق ، واصبر عما تحب فیما یدعوک الیه الهوی .

در راه حق و هدایت بر ناملایمات صبور باش و از شیرینی لذتها و هوسهای نفسانی درگذر .

نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص 85

کد مطلب 872826

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