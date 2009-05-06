اتاقهای بازرگانی عراق و همدان چهار تفاهمنامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ‌این تفاهمنامه ها در زمینه تجارت و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی بین استاندار‌، رئیس اتاق بازرگانی، ‌رئیس سازمان بازرگانی و اعضای اتاقهای بازرگانی عراق و رئیس مجمع صادرکنندگان اتحادیه عرب امضا و مبادله شد.

عمده زمینه همکاری های مشترک در این تفاهمنامه ها صادرات مواد غذایی به کشور عراق بوده و در این میان در خصوص ایجاد اتاق بازرگانی مشترک همدان با اتاقهای بازرگانی عراق بحث و تبادل نظر شد.

استاندار همدان در نشست با تیم اقتصادی عراق گفت: روابط طرفین ایرانی و عراقی فراتر از تعاملات اقتصادی است.

بهروز مرادی افزود: ‌بی شک ضربان قلب ایرانی ها و عراقی ها به عشق امام حسین (ع) می تپد و با برقراری چنین رابطه ای بقیه مسائل فی مابین قابل حل است.

وی ادامه داد: ایران و عراق دو کشور بردار و دوست هستند و مشترکات زیادی با هم دارند.

مرادی گفت: ایده های خوبی از سوی عراقی ها دریافت شد و از اینها برای همکاری های مشترک اقتصادی دعوت می کنیم.

وی ادامه داد: آنچه مهم است کیفیت و قیمت مناسب خدمات و کالا برای صادرات به عراق است که در همدان کالاها مطابق با استانداردها و با کیفیت مطلوبی که دارد قابلیت صادرات به کشور عراق را دارد.

استاندار اظهار داشت: در بازارهای ایران کالاها با کیفیت بسیار بالایی وجود دارد مهم این است که در این زمینه به توافق برسیم.

وی گفت:‌ ایران سالانه به میزان دو میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی به کشورهای جهان صادر می کند که این رقم تا دو سال آینده چهار برابر می شود.

مرادی عنوان کرد: ‌شرکتهای ایرانی در رقابتهای مختلف برنده می شوند و اگر چنانچه اتاقهای بازرگانی همدان و عراق تقویت شوند به طور مستمر در ارتباط با هم خواهند بود.

وی اضافه کرد: هر نوع کالایی را قادر هستیم با قیمت و کیفیت مناسبی در اختیار عراق بگذاریم زیرا برخی از کالاهای تولیدی همدان امروزه در کشورهای اروپایی به فروش می رسد.

استاندار همدان تاکید کرد: همدان بهترین نوع تولید سیمان را داشته و رب گوجه فرنگی و مواد لبنی با کیفیتی در این استان تولید می شود.

وی از قانون سرمایه گذاری ایران به عنوان قانونی مترقی نام برد و گفت: طبق این قانون هر گونه حمایتی که از یک سرمایه گذار ایرانی در داخل کشور به عمل می آید از سرمایه گذار خارجی نیز صورت می گیرد.

سیدمجید مختار موسوی ‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن همدان، نیز اظهار امیدواری کرد تبادلات اقتصادی دو طرف فراتر رود و گفت: اگر اتاقهای بازرگانی دو طرف نسبت به شناسایی طرفین اقدام کنند موفق خواهند بود.

در این نشست تیم اقتصادی عراق نیز در خصوص توانمندی های همدان در زمینه های مختلف اقتصادی تبادل نظر و برای ضرورت جذب سرمایه گذاری های طرف ایرانی تاکید کردند.

یک تیم اقتصادی 20 نفره از کشور عراق شامل اعضای اتاقهای بازرگانی نجف، ‌کربلا و بابل برای شرکت در همایش بین المللی توسعه و سرمایه گذاری همدان به این شهر سفر کرده اند.