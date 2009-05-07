41 درصد متقاضیان شغل در سمنان غیربومی هستند

محمد اصابتی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: آمار متقاضیان کار در استان سمنان نشان دهنده مهاجرپذیری این استان است .

وی افزود: سال گذشته 26 هزار و 439 نفر جویای کار در واحدهای کاریابی استان ثبت نام کردند که از این تعداد 65 درصد آنها مرد بودند.

وی با اشاره به فعالیت 12 واحد کاریابی در استان سمنان گفت: 12 هزار و 284 فرصت شغلی در این استان شناسایی شده است.

اصابتی در خصوص مسکن کارگران نیز بیان داشت: پنج هزار و 976 نفر از کارگران شاغل فاقد مسکن هستند که با تشکیل پرونده به مراجع ذیربط معرفی شدند .

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان سمنان عنوان کرد: پنج پروژه ویژه مسکن کارگران در سال گذشته در استان سمنان آغاز شده که 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.