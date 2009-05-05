می خواهیم در نیمه نهایی با پرسپولیس بازی کنیم/ تراکتور با نفرات اصلی می آید

مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار روز چهارشنبه تیمش در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی مقابل تراکتورسازی تبریز گفت: بازی سختی پیش رو داریم. تراکتورسازی یکی از تیم‌های خوب و شایسته لیگ دسته اول است که می تواند حریفی خطرناک و قابل احترام برای ما باشد.

وی در ادامه دیدار با تیم تراکتورسازی در خانه این تیم را دشوار خواند و گفت: حضور تماشاگران در ورزشگاه یکی از نکات مثبت بازی فرداست که هر دو تیم راه آهن و تراکتورسازی را برای انجام بازی هر چه بهتر یاری می رساند.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری مهمترین انگیزه این تیم از حضور در مسابقات جام حذفی باشگاه‌های کشور را دستیابی به عنوان قهرمانی این مسابقات عنوان کرد و گفت: در بازی با برق شیراز ثابت کردیم توانایی این کار داریم و سعی می کنیم موفقیت‌های تیم را در دیدارهای آتی تداوم بخشیم.

کاپیتان تیم فوتبال راه آهن در واکنش به اظهارات اخیر مسئولان تیم تراکتورسازی که مدعی شده اند این تیم با ترکیبی از بازیکنان امید و نفرات ذخیره به دیدار زردپوشان شهرری خواهند آمد، گفت: مطمئنم تیم تراکتورسازی با ترکیب اصلی خود به مصاف ما خواهد آمد. ترکیب تیم راه آهن سیستم و روش بازی ما را تغییر نمی دهند. اینکه قرار باشد حریف با تیم دوم خود به میدان بیاید به هیچ عنوان انگیزه و توان ما را کم نمی کند.

وی درخاتمه تصریح کرد: ما دوست داریم در صورت صعود به دیدار نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌‎های کشور با تیم پرسپولیس روبرو شویم تا با غلبه بر این تیم به فینال صعود کنیم.