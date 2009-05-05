طراحی دروازه های ورودی شهر اردبیل آغاز شد

منصور حقیقت‌ پور در گفتکو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دروازه‌ها با طراحی و معماری اصیل و اسلامی خود در چهار طرف ورودی شهر اردبیل از سمت استانهای همجوار تعبیه خواهد شد.

وی وفا، غیرت، شجاعت و ادب را از جمله اسامی این دروازه ها عنوان کرد و افزود: این اسامی از چهار صفت حضرت ابوالفضل ‌‌العباس (ع) گرفته شده تا مسافران ورودی به شهر اردبیل با قداست این شهر بیش از پیش آشنا شوند.

استاندا اردبیل در ادامه با بیان اینکه دستیابی به مدرن ‌شهر با توجه به هویت دینی و ملی امکان پذیر است،‏‎‏ ابراز داشت: کپی‌ برداری از الگوهای غربی و ایده‌های آنها‏‏، لطمات جبران‌ ناپذیری به ساختار مدیریتی و اداری کشور وارد خواهد کرد.

وی نگاه به ارزشها و هویت دینی را یک اصل پایه‌ای در ایجاد یک مدرن شهر دانست و تصریح کرد: بدون توجه به این شاخصه ها، شهر از لطافتهای فرهنگی، اعتقادی، دینی و هویت تاریخی بی بهره خواهد بود.

استاندار اردبیل تجسم زیبای معماری در اردبیل را متعلق به عصر صفویه دانست و متذکر شد: با بومی‌سازی ایده‌ها و نیز تفکرات کشورهای مدرن، در توسعه شهرهای خود می‌توانیم بناهای زیبا و با حفظ هویت دینی و ملی بسازیم.

استاندار اردبیل توجه به سلایق مردم، ویژگیهای طبیعی، تامین و توسعه هویت دینی، توسعه نشاط در رفتار معماری، رفتار مهندسی در کالبد شهری، توجه به آرامش روحی و روانی شهروندان، کنترل حاشیه‌نشینی و چاره‌اندیشی در مورد احیاء بافتهای فرسوده و تاریخی را از جمله راهکارهایی برای ساختن شهر مدرن دینی عنوان کرد.