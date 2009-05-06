این کارگردان و مدرس باسابقه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: کتابی در زمینه 30 سال فعالیت‌ گروه هنر ملی و 50 سال فعالیت‌ خودم در تئاتر نوشته‌ام که ویرایش آن انجام شده و قرار است نشر قطره این کتاب را منتشر کند.

جوانمرد تأکید کرد: اگر این امکان بود که تجربیات نسل گذشته به جوانان بااستعداد و نسل جدید منتقل شود، دیگر نیازی نبود این عزیزان به طور مکرر تجربیات گذشتگان را تکرار کنند. امیدوارم این کتاب برای نسل جوان مفید باشد و تجربیات لازم را در اختیار آنها قرار دهد.

وی درباره دیگر فعالیت‌های خود در حوزه نگارش کتاب، افزود: همچنین قصد دارم چند مجموعه شامل آثار نمایشی اقتباسی خودم، مقالات، آثار نمایشی صحنه‌ای و‌ فیلمنامه را آماده و به چاپ برسانم. کارهای مقدماتی با نشر قطره را انجام داده‌ام و پیگیر باقی امور مربوطه هستم.

جوانمرد شنبه این هفته در مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی حضور پیدا کرد و مورد تقدیر برگزارکنندگان جشنواره قرار گرفت. او سال 1335 با همکاری تعدادی از دوستان خود گروه هنر ملی را تاسیس کرد.

این چهره پیشکسوت دنیای تئاتر بیش از 25 نمایشنامه صحنه‌ای و تعداد زیادی تئاتر تلویزیونی کارگردانی و خود در آن بازی کرده است. از مهمترین آثار جوانمرد می‌توان به "مرده‌خورها"، "بلبل سرگشته"، "پهلوان اکبر می‌میرد"، "غروب در دیار غریب" و "قصه ماه پنهان" اشاره کرد.